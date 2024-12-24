Не оставляйте Трампа и Путина наедине, мир в опасности

Путин Трампа разорвет на клочки, как в свое время в Хельсинки.

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Путин и Трамп / фото: kremlin.ru

Трамп и Путин договорились после 20 января встретиться. Окружение Трампа, которое отвечает за национальную безопасность, не имеет права допустить, чтобы Трамп остался с Путиным лицом к лицу, в отдельной комнате.

Путин Трампа разорвет на кусочки, как в свое время в Хельсинки. От этого пострадает первой Украина, потом Евросоюз, и наконец глобальный мировой порядок будет окончательно разрушен.

О гарантиях безопасности будет мечтать не только Украина, но и Евросоюз. Прежде всего страны G-7 и другие члены НАТО.

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Именно этим закончится первая встреча Трампа и Путина с глазу на глаз. Это будет Хельсинки 2.0. После такой встречи, весь срок своей каденции Трамп потратит на разрушение евроатлантического блока, уничтожение мировой безопасности и стабильности.

В окружении Трампа уже есть агенты мацквы, которые все сделают, чтобы во время переговоров переговорщики остались вдвоем и наедине.

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Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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