Не оставляйте Трампа и Путина наедине, мир в опасности

Трамп и Путин договорились после 20 января встретиться. Окружение Трампа, которое отвечает за национальную безопасность, не имеет права допустить, чтобы Трамп остался с Путиным лицом к лицу, в отдельной комнате.
Путин Трампа разорвет на кусочки, как в свое время в Хельсинки. От этого пострадает первой Украина, потом Евросоюз, и наконец глобальный мировой порядок будет окончательно разрушен.
О гарантиях безопасности будет мечтать не только Украина, но и Евросоюз. Прежде всего страны G-7 и другие члены НАТО.
Именно этим закончится первая встреча Трампа и Путина с глазу на глаз. Это будет Хельсинки 2.0. После такой встречи, весь срок своей каденции Трамп потратит на разрушение евроатлантического блока, уничтожение мировой безопасности и стабильности.
В окружении Трампа уже есть агенты мацквы, которые все сделают, чтобы во время переговоров переговорщики остались вдвоем и наедине.
Кто такой Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.
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