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Не оскорбляйте орков – грабят, насилуют и убивают в Украине россияне

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

22 апреля 2022, 06:36

Примирения украинцев и россиян не будет в ближайшие сто лет.

На Украину напали русские, россияне, российские фашисты и оккупанты, но не орки
Россия – типичное государство фашистского типа во главе со своим фюрером Путиным / Reuters

Я не военный эксперт, и все мои рассуждения о боевых действиях – не более чем мысли постороннего. Но мое ремесло вот уже более 20 лет – это война в знаковом поле. Информационная война.

И тут я считаю себя человеком, который кое в чем всё-таки сумел разобраться.

И терминология, терминогенез является фундаментальной частью этой битвы за людские умы, за человеческое сознание и за формирование мировоззрения. "Как ты яхту назовёшь, так она и поплывет". Термины, названия и самоназвания очень многое определяют.

Эта война тоже породила много новых терминов.

И самые важные из них – как мы называем наших врагов, вторгшихся в нашу страну, кто они?

Рашисты? Орки? Орда? Я против.

Понятие рашизм уже даже вошло в Википедию. И это путь неверный.

Как нас называют наши враги? Фашисты. Нацисты. Нацики. Бендеровцы. При этом избегая нас называть так, кем мы все являемся на самом деле – украинцами. Хотя иногда украми, укропами или добавляя приставку "укр" к вышеперечисленным терминам.

Я уже писал, что главной методикой российской пропаганды является безграничная ложь. И, следуя этой методике, они нас будут называть теми, кем мы не являемся. В их картинке мира украинцы и русские – братские народы, а воюют они не с братьями, а с некоторыми выродками – фашистами, укрфашистами. И мы, придумывая для них новые названия, идём их же путём, следуем лжи. А что может победить ложь? Только разящая правда.

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А правда заключается в том, что эту войну начала и ведёт против Украины и украинцев Российская Федерация и россияне. И на нашу землю пришли не некие мифические рашисты, неожиданно откуда-то появившиеся (прилетели с другой планеты?), не орки из фентези Толкина, не ордынцы из далекого исторического прошлого, а самые настоящие русские, россияне. Российские и русские оккупанты.

Не нужно оскорблять орков. Оставьте их в сказках и фильмах. Не они убивают украинских детей, насилуют женщин, грабят и разрушают наши дома, сносят наши города. Это делают самые что ни на есть настоящие русские и россияне.

Не называя их русскими и россиянами, мы что, тоже не можем принять, что вчерашние "братья" – это наши враги? Мы оставляем им шанс на примирение? Не будет никакого примирения в ближайшие сто лет.

Переименование даёт возможность уйти гражданам России от ответственности. Мол, мы тут не причём. Это не мы. Это выращенная Путиным особая порода людей, где-то в тайных подземельях, которых он послал в Украину. Путинские орки и рашисты. Нет, это вы – русские и россияне.

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Россияне – название, объединяющее всех граждан Российской Федерации. Потому-что военными преступниками оказались не только этнические русские, но и все, кто населяет территорию РФ и принимает преступную власть Путина – чеченцы, осетины, татары, башкиры, дагестанцы, буряты и прочие. Все, кто причисляет себя к российскому государству и кого объединят это название – россияне.

Во Время второй мировой наши деды и родители как называли врагов? Немцы. Я помню свои детские игры в войну. Наши и немцы. И немцы долгие годы отмывались от этого коллективного позора и чувства вины за содеянное их соотечественниками в прошлом веке. И это было справедливо. Если бы подавляющее большинство немцев, жителей Германии не приняло Гитлера, как свою законную власть, то ужаса Второй мировой войны, миллионов жертв, не было бы. Уничтожали евреев, славян, завоевывали страны и народы не только отъявленные нацисты, но и простые немцы.

И все русские и россияне не должны уходить от своей ответственности, вины и позора за то, что 30 лет содействовали, радостно поддерживали и участвовали в создании угрозы для всего мира. А некоторые россияне ответственны за то, что не сопротивлялись, не выходили на свои майданы и просто трусливо молчали. И пусть в будущем всем русским и россиянам будет стыдно называть свою принадлежность к российскому государству, показывать свой паспорт с двуглавый птицей-мутантом. И им придется пройти свой путь осознания преступной сущности своего государства, своего "особенного" российского мировоззрения, "русского пути" и "русского мира". Придется пройти через коллективное покаяние за содеянное их соотечественниками на этой войне.

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Теперь о фашизме. Российская пропаганда лживо утверждает, что в Украине фашистский режим. И именно от фашизма они пришли нас "спасать".

Что такое фашизм, если простыми словами? Это построение такого общества, где все его члены подчинены единой идее, имеют общие цели и единое мировоззрение. Все признают безграничную, несменяемую и полную власть национального лидера, фюрера, дуче. Автором классического фашизма был Муссолини, и термин этот образовался от латинского названия крепко связанного пучка хвороста – фашины, который легионеры применяли, чтобы преодолеть во время штурма фортификационные рвы, ограждающие крепости. Все в обществе должны быть крепко связаны общей идеей для преодоления препятствий. В фашистском обществе неприемлемо инакомыслие. И с инакомыслящими ведётся непримиримая борьба. Фашизм – идеология левая. Потому что лидер, власть, государство – сакральны, а права и свободы личности тут неприемлемы – их заменяет воля государства.

Александр Невзоров считает, что фашизм потому силён и легко принимаем массами людей, что он опирается на базовые инстинкты человека. Причислять себя к агрессивной, сильной стае, пожирающих особей, отличающихся от стаи – это безопасно и удобно. Это животный инстинкт. Но человек чем больше отказывается от животных инстинктов, тем более он человек. Порождение цивилизации, а не животного мира.

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Является ли Украина фашистским государством? Наша власть в руках фашистов? Полная чушь. Украина скорее антифашистская страна. Власть у нас выборная. Политика конкурентная. В обществе и в политике разнообразие идеологий и мировоззрений. Украинцы признают своё право на восстание. И как только их правам и свободам государство начинает угрожать, они это право реализуют – выходят на майдан. Открытые сторонники фашизма тут есть? Да, как и в других странах. В той же России их куда больше. Но у нас они являются неизмеримо малой частью нашего общества и никогда не были у власти.

А Россия? Типичное государство фашистского типа во главе со своим фюрером – Путиным, узурпировавшим всю власть. Подавляющее любое инакомыслие. Поэтому и термин "фашисты" применим сегодня к россиянам, к российской армии. Не рашисты, а русские и российские фашисты. Не ордынцы и орки, а русские и российские оккупанты.

И немного про этническое происхождение.

Во время Второй мировой многие немцы, поняв, в какую пропасть Гитлер ведёт Германию и весь мир, стали на путь борьбы с ним. Эмигрировали в США Ремарк, Эйнштейн, Марлен Дитрих и тысячи других жителей Германии. И каждый по-своему выступил против германского фашизма и нацизма, открыто встав на строну Добра в мировой войне против Зла.

Знаете ли вы, что самая многочисленная этническая группа в США – не англосаксы. Немцы. Германские эмигранты из Европы. Но они себя именуют – американцы.

Есть ли такие русские? Да. Их немало живет в Украине. Но теперь они окончательно считают себя украинцами, гражданами Украины, и этническое происхождение теперь для них не имеет значения. Они – часть состоявшейся украинской нации. Политической нации. Чтобы быть частью украинской нации, теперь не важно быть этническим украинцем – теперь это и русские, и евреи, и татары, и венгры, и румыны, и ромы, и даже пуштуны.

Окончательные "скрепы" нашей нации обеспечил никто иной, как сам Путин. Напав на нашу страну, он заставил нас стать единым народом.

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А российские иммигранты? Есть и такие. Им сложно сейчас, но спасти их может только открытая и однозначная позиция – если они в этой войне на стороне Украины, если они ведут свою войну с фашисткой Россией и Путиным. Кто-то на информационном фронте, а есть и те, кто с оружием в руках. Значит, свою ответственность они за эту войну приняли и свой путь очищения они уже начали. Многие уже давно, много лет тому назад.

И многие из них, до сих пор имеющие российское гражданство, сегодня всерьёз задумались об отказе от этого токсичного статуса.

Показателен пример Александра Невзорова. Он "официально" отказался от этнической принадлежности к русским и попросил себя считать человеком без национальности. Гражданином мира.

На Украину напали русские, россияне, российские фашисты и оккупанты.

Украинский режиссер Сергей Сотниченко, оказавшись в самом пекле – в центре боев в Ирпене со своей старенькой мамой, в своих "предсмертных" ютуб-видео из подвала, такими словами на русском языке рассказывает об этом: с этой стороны стреляли русские, а с той – наши.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

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