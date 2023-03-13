Давайте учиться работать с собственными ожиданиями. Давайте поймем, что мир нам не должен. И давайте поймем, что не мы являемся аудиторией этого фильма.

Не Навальный выиграл Оскар, говорит Фурса / пресс-служба Мосгорсуда

Оскар выиграл документальный фильм "Навальный", который сняли CNN и HBO о том, что Россия – опасная страна, которой правит безумный тиран-террорист, травящий оппонентов химическим оружием.

Парадокс, но сильнее украинцев присуждение этого Оскара может уку**ить только людей, живущих в Кремле.

В чем тогда проблема? Проблема в наших ожиданиях. Многие украинцы ожидают, что вдруг люди из Голливуда могут относиться к России как к проклятому месту, где проблема не в царе, диктаторе, генералиссимусе, а в том, что это просто больная империя и все люди - зомби. Проблема в том, что мы хотим от Голливуда, чтобы он ненавидел всех россиян, как это делают украинцы. Проблема в том, что украинцы хотят, чтобы Запад безальтернативно выбрал вариант уничтожения России и распада ее на десятки государств. Проблема в том, что украинцы хотят, чтобы американцы так же ненавидели русских, как и мы. Но пока российские бомбы не падают на американские города - это невозможно. Мы хотим, чтобы Запад принял украинское мировоззрение на мир. Мы хотим, чтобы они не искали свет в темной стране.

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Но это невозможно. Никогда западные интеллектуалы не приняли бы эту парадигму. Никогда.

И их позиция понятна как с рациональной точки зрения, так и с эмоциональной.

Для Запада абсолютно лучшим вариантом завершения войны был бы переворот в Кремле, в результате которого к власти пришел бы Навальный. Война бы завершилась. Россия бы стала союзником США против Китая. И Навальный также это понимает, и поэтому презентовал план завершения войны, где говорит о выводе российских войск, в том числе из Крыма, и выплате репараций Украине. Полностью идя в фарватере западного мейнстрима. Кстати, с рациональной точки зрения, если мы не рассматриваем реальный сценарий распада России, то и для Украины это было бы лучшим вариантом. Конечно, вероятность такого варианта очень низкая. Поддержка Навального в России не известна, а влияние сейчас близко к нулю. А ведь мы говорим о лучшем варианте, а не наиболее вероятном.

Навальный не стал добрым. Навальный политик. И нам безразлично, добрый он или плохой. Нам не важно, что он любит. Нам важно, что он публично говорит, какую позицию демонстрирует. И как будет себя вести.

И да, Запад не хочет и не захочет распада России. Это надо понимать. Потому что это слишком много рисков несет с собой. И слишком много неопределенности.

И если мы смотрим на это с точки зрения мероприятия, где и вручают Оскар, то в чем проблема с вручением премии документальному фильму о Навальном? Тем более, что это очень инерционная история. Этот фильм начали делать еще до войны. Это долгий процесс. И это делали профессионалы, а потому продукт должен быть качественным. Здесь страдает российская оппозиция. И страдает Навальный. Это очень кинематографическая история. И Голливуд любит спасать кого-то от страданий. Любит сочувствовать. А Навальному и его истории легко сочувствовать и восхищаться, если только вы не украинцы. Но в Голливуде преимущественно не украинцы.

И да, украинцы страдают гораздо больше, чем российская оппозиция. Но просто еще никто не успел снять об этом качественное кино с бюджетом, который могут себе позволить монстры из Голливуда. Вот и все. Еще будет церемония "Оскар", на которой среди документальных фильмов одержит победу кино об Украине. Но просто его еще не сняли. Не успели. Может, фильм только планируется. Может, он уже снимается. А то, что на Оскар не пускают выступление Зеленского, говоря, что он слишком белый как и все украинцы, так это история не об Украине, а о противостоянии внутри США. Это не наша проблема, а их.

И да, западный интеллектуал никогда не примет историю о том, что все 140 млн должны просто исчезнуть. Это не гуманно. А западная интеллектуальная тусовка сейчас очень гуманна. И дело не в коллективной вине. Потому что россияне могут быть с точки зрения голливудского интеллектуала и виноватыми одновременно и жертвами. Здесь нет парадокса.

Поэтому давайте учиться работать с собственными ожиданиями. Давайте поймем, что мир нам не должен. И давайте поймем, что не мы в Украине являемся аудиторией этого фильма, которая в результате получения Оскара вырастет на порядок.

И давайте порадуемся тому, как уку**ивает сейчас бункерного деда, который боится Навального, который боится любого, кто может претендовать на его трон и бункер. И он получил еще один удар. Удар внутри, где благодаря этому фильму фигура Навального возрастет и Путин начнет больше переживать по тому поводу, что кто-то из его прихвостней может подумать сделать ставку на Навального. Удар и по российской пропаганде в том числе, которая очень эффективна в Индии и Латинской Америке, например. А такое кино, где показана такая Россия и такой Путин, является ударом в том месте, где у Путина болит. И это в наших интересах.

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