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Не надо обижаться на США и Германию из-за Северного потока-2

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

24 июля 2021, 19:30

На проблемные ситуации лучше реагировать на ранней стадии. В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад.

Меркель и Байден
В Офисе Президента и в МИД Украины относятся к совместному заявлению США и Германии по "Северному потоку-2" с пониманием/ Reuters / Reuters

По поводу "исторического" соглашения между США и Германией относительно "Северного потока-2" и поддержки Украины. Пафоса много, а "сухой политический остаток" весьма ограниченный. Поскольку у нас популярна "теория зрады", то наверняка найдутся любители кричать про "газовый Мюнхен". Я не склонен к таким категорическим оценкам.

И не надо обижаться на США и Германию. Они действуют в своих интересах. А их совместное заявление относительно "Северного потока-2" и поддержки Украины – это жест доброй воли по отношению к нам. Но так и напрашивается саркастическая аналогия с "Будапештским меморандумом".

Можно еще вспомнить и про очень символическую компенсацию за отказ от Бушерского контракта. И надо понимать, что если бы не было резко критичной реакции Президента Зеленского по поводу "Северного потока-2", то мы бы не увидели даже "жеста доброй воли" в наш адрес.

Поэтому надо сказать западным партнерам спасибо, но при этом без скандалов и конфликтов показать, что этого мало, и это неэффективно. И борьба вокруг "Северного потока" и всем вопросам, связанным с этой темой, должна продолжаться.

Насколько я понимаю, и в Офисе Президента и в МИД Украины относятся к совместному заявлению США и Германии по "Северному потоку-2" с пониманием, но без восторга и с серьезными критическими оценками и предостережениями.

Читайте такжеНе плачьте из-за Северного потокаИменно поэтому сразу же после оглашения этого заявления появилось совместное заявление Украины и Польши по дальнейшему противодействию "Северному потоку-2".

Коротко об уроках всей этой ситуации. За свои интересы надо бороться, в том числе и публично (чтобы на твои интересы реагировали), и не надо бояться ситуаций, в которых наши интересы не совпадают с интересами наших международных партнеров. Политика – очень эгоистичная сфера. И реагировать на проблемные ситуации лучше на ранней стадии. В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее.

Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2 Владимир Фесенко
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