Не надо этих бородатых аналогий с Финляндией!

Финнам просто повезло, что в большой игре великих держав нашлось место их независимости.

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Красноармейцы с захваченным флагом Финляндии / фото: Википедия

Тем, кто любит говорить о "мире", напомню, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны (Отто фон Бисмарк).

Между россией и Украиной был подписан: Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, Договор о государственной границе, Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота российской педерации на территории Украины, и много других менее значимых документов, в которых кремль признавал границы, их нерушимость, принадлежность Крыма к Украине, и гарантировал безопасность (Будапештский меморандум). О приснопамятных "минских соглашениях" нечего и говорить.

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Это не помешало Путину потом вдруг "вспомнить историю", перечеркнуть все договоренности и отменить украинскую независимость. Любой другой договор москва отменит, когда ей будет удобно, и не будет выполнять, если не захочет. Как она не выполняет договоры с Молдовой (о выводе войск и статусе Приднестровья), с Грузией (о мирном разрешении Абхазского и Осетинского конфликтов, спровоцированных кремлем), с Арменией - о взаимной военной помощи.

И не надо вот этих бородатых аналогий с Финляндией - мол, смотрите, страна потеряла территории, но сохранила независимость (в 1939-1940). Если бы не нападение Гитлера на СССР - еще неизвестно, как бы развивались события. Финны смело дали бой сталинским ордам, и действительно выиграли Зимнюю войну, насколько это было возможно.

А дальше - финнам просто повезло, что в большой игре великих держав нашлось место их независимости. Бритты, кстати, до конца (до Ялтинской конференции) отстаивали независимость Польши, правительство которой сидело в Лондоне, - но Польше не повезло. Не повезло Чехословакии. Не повезло Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Югославии...

Где только и когда только москва может что-то оттяпать - она оттяпает. Это как вечно пьяный, задиристый сосед, которому плевать на законы, на звонок в полицию, на ваше спокойствие, на ваши семейные ценности и евроремонт в доме. Такие люди и такие страны понимают только силу.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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