Не можем или не хотим: почему мы сами не делаем трансформаторы

Почему мы сами не делаем трансформаторы / otransformatore.ru

На днях сделал несколько звонков и пообщался с ключевыми производителями энергетического оборудования.

Из того что мне объяснили ситуация следующая. Россияне сейчас бьют по трансформаторам 110, 220 и 330 кВ. Больше у нас страдают именно 330.

Кстати, это стандартные трансформаторы, которые мы производили в прошлом и сейчас тоже можем производить. А знаете что самое интересное?

В среднем такой трансформатор производится за 2 месяца! Повторяю. Срок производства трансформатора - 2 мес!

Это срок производства в обычных условиях учитывая опыт прошлого! В условиях быстрой организации процессов их можно производить еще быстрее!

В то же время, нам рассказывают что такое оборудование производится за 8 мес! И это также правда, но здесь есть один нюанс. Это при условии заказов иностранных аналогов! И не потому, что он производится дольше, а потому что как правило у иностранных производителей портфель заказов расписан на 6 месяцев вперед. Под этот портфель расписаны поставки комплектующих -lean management. Поэтому даже технически они не могут просто поставить на паузу свое производство и производить для нас.

А наши производители могут, потому что их производственные мощности недозагружены! Им нужен только заказ. И помощь с координацией, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить финансирование и поставки комплектующих! Они могут сделать и сами, но это будет немного дольше.

Однако, вместо того чтобы решать эти организационные задачи, власть сидит и ждет помощи Запада. Там дадут бесплатно.

Конечно я знал о деградации органов госуправления, но не подозревал, насколько она велика.

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