Не хватает огневого потенциала: для чего РФ поставляет своим десантникам ТОС-1А

Десантура - это, в первую очередь, мобильные войска. И поставка таких комплексов - лишнее доказательство, что войска РФ неполноценны в выполнении боевых задач.

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ТОС - 1А на вооружении десантников не помогут РФ выполнить задание "СВО" - Александр Коваленко / коллаж facebook.com, 93 ОМБР

Воздушно-десантным войскам страны-агрессора России передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А, что может свидетельствовать о будущем росте их роли в наступательных операциях в Украине.

ТОС (росс. тяжелая огнеметная система) - это система залпового огня с калибром боеприпасов 220 мм, которая использует термобарические боеприпасы. По состоянию на сегодня это одни из самых взрыво-мощных боеприпасов после тактического ядерного оружия. Это, конечно, конвенциональное оружие, но его свойства сильны. Эти системы российские оккупанты использовали на протяжении всего 2022 года – некоторые из них мы успешно уничтожали и будем продолжать уничтожать, а некоторые мы получили в качестве трофеев. Проблема в том, что для них используется достаточно уникальные боеприпасы, производство которых отсутствует у Украины и западных партнеров, поэтому использовались лишь те боеприпасы, которые успели захватить вместе с ними.

Но дело в том, что эти комплексы не свойственны штатной комплектации российских десантников. Десантура - это, в первую очередь, мобильные войска. То есть они используют мобильные средства, средне- и легкобронированные. А комплексы "Солнцепек" и "Буратино" не являются высокомобильной техникой. Они довольно тяжелые - их вес 46 тонн, это фактически танк. Так что это свидетельствует о том, что российской десантуре не хватает огневого потенциала, чтобы реализовывать свои боевые задачи. И это - лишнее доказательство того, что российская десантура не то, что несовершенна, но и неполноценна в выполнении задач, которые перед ней ставят.

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Безусловно, эти комплексы опасны, но у них есть и свои минусы. Основной минус для россиян заключается в том, что они не дальнобойные – это не полноценная артиллерия. Они могут наносить удары на ограниченном расстоянии, от 6 до 7 километров. Кстати, один из таких ТОСов недавно был уничтожен с помощью дрона-камикадзе.

Передачей таких комплексов десантным войскам россияне пытаются экспериментировать. Так же, когда у них возникла проблема со штатной комплектацией батальонно-тактических групп, они начали создавать подразделения "Шторм" – этакая недоделанная, недооснащенная БТГр. Появления ТОС-1А у десантуры – это тоже эксперимент. В зависимости от того, удастся ли он, так россияне в дальнейшем и будут использовать эти комплексы. Самое главное то, что количество комплексов "Солнцепек" в РФ ограничено – это не БТР, не БМП, поэтому полностью удовлетворить ими потребности Воздушно-десантных войск не могут. А когда их будут уничтожать больше и больше, то, соответственно, и их использование будет уменьшаться. Тем более, что серийное производство таких комплексов занимает некоторое время и россияне не могут их производить в больших количествах.

Скорее всего, россияне в первую очередь усилят ТОСами Донетчину и Луганщину. Особенно если мы говорим о бахмутском направлении, Авдеевке, Кременной и Сватово. Потому что Россия не может разбросать эти комплексы по всей линии боестолкновения, потому что им не хватает количества. Именно поэтому они будут сосредотачиваться на важных направлениях. И если российские войска начнут очередной штурм Угледара, не исключено, что ТОСы появятся и там.

Выполнить все задачи "СВО" россияне только этими комплексами, конечно, не смогут, но в локальных операциях они будут экспериментировать. Опять же, в первую очередь речь идет о выполнении боевой задачи возле Бахмута, где на сегодня сконцентрировано большое количество российских НДС. Та же ситуация и на Луганщине, возле Кременной и Сватово. Менее вероятно, что такие комплексы появятся в Запорожской области и на Левобережье Херсонщины, потому что там достаточно эффективна наша контрбатарейная борьба. Тем более, что на сегодня у россиян вообще нет там масштабных планов по проведению боевых действий – они пытаются концентрировать там силы и средства для обороны (ТОС-1А не является оборонным комплексом). Поэтому наиболее вероятно, что такие комплексы появятся именно на Донбассе. Но сказать, что там это будет новинкой, нельзя, потому что россияне уже их там используют – например, пески они уничтожили именно за счет "Солнцепека".

Но смог ли этот комплекс как-то критически изменить ситуацию в пользу оккупантов в течение прошлого года? Нет. Он не является Вундерваффе, ведь он находится в зоне досягаемости для уничтожения ВСУ. И главное - своевременно противодействовать этим комплексам. Если это сделать, то и их эффективность будет нулевой. Как и десантных войск РФ в целом.

Александр Коваленко, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", специально для Главреда