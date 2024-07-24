"Не царь плохой": что способно вывести россиян на протесты против Путина

Если РФ получит военно-политическое поражение, которое будет очевидным для общества, это станет проблемой центральной власти.

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Проблемы в энергетике Путин будет перекладывать на местные власти, чтобы избежать напряжения в обществе - Тышкевич / Коллаж Главред, фото - скриншот, Википедия

Авария на Ростовской АЭС, которая привела к многочисленным отключениям электроэнергии на юге России, заставила россиян выходить на протесты в нескольких городах.

Любые проблемы систем жизнеобеспечения качества жизни, в первую очередь, работа коммунальных служб, являются раздражителем для местного населения. Но если нет воды, то плохой президент или местная власть? Чаще всего именно власть.

Общую идеологему РФ, которую предлагают россиянам, можно сформулировать так: "Не царь плохой, а бояре плохие". Это означает, что люди жалуются высшему руководству, и если их проблема решается, то, наоборот, авторитет центральной власти растет.

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Если таких проблем становится очень много, тогда это, конечно, может выйти на общеполитический уровень. Типичный пример такого развития ситуации можно увидеть и в Украине, когда часть людей считает несправедливым отключение электроэнергии, однако это нельзя назвать антиправительственным протестом.

Так же в Украине были прорывы водопроводов, в Киеве не работает несколько станций метро, но на сегодня это не проблема Зеленского. И это при том, что украинское общество более активно с точки зрения не только организации протестов, но и перехода требований в политическое русло.

Как и в любом государстве, Путин будет получать политические баллы, прибегая к критике местных властей. Ключевая доктрина Российской Федерации - империя. Соответственно, если РФ получит военно-политическое поражение, которое будет очевидным для общества, тогда это станет проблемой центральной власти.

Ни один из российских царей, который шел на политический компромисс, при котором предатели считались противниками, не досиживал до конца срока. Для Путина опасно, допустим, отдать Крым Украине - тогда его в РФ поднимут на вилы.

Ведь оккупированный Крым российское общество считает своим. Есть противоречия по Донбассу, а оккупированные регионы юга россияне так и называют "новыми территориями" и не считают их территориями России. И Путин это прекрасно понимает и попытается не допустить такого результата.

Игар Тышкевич, главный эксперт по вопросам изучения России Украинского института будущего, специально для Главреда

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белорусской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в странах, переживающих трансформацию; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика - Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org. С июня 2024 года - главный эксперт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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