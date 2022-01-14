Зачем Порошенко яркое шоу и его грандиозная встреча в аэропорту

Порошенко ничего не угрожает, кроме домашнего отдыха в его комфортабельном имении, то есть домашнего ареста / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко возвращается в Украину 17 января, и его сторонники готовят ему грандиозную встречу в аэропорту. Власть тоже готовится встречать Петра Алексеевича – арестом. Это – Украина, и здесь нет, к сожалению, ни государственной тайны, ни тайны следствия. Поэтому Порошенко и его окружение хорошо знают, что его ждет. Вот они и хотят, чтобы именно под камеры на Порошенко надели наручники и повезли на допрос, А дальше его ждет домашний арест, как Медведчука.

Украина – карнавальная страна. Порошенко обязательно будет апеллировать к общественности и международному сообществу. Чтобы все это выглядело убедительно, Порошенко нужно шоу во время встречи его в аэропорту: чтобы было как можно больше его сторонников, чтобы произошли какие-то столкновения с правоохранителями в аэропорту. То есть он хочет срежиссировать то, что произошло стихийным образом, когда встречали Саакашвили. Тогда сторонники Саакашвили перекрыли дорогу, по которой его везли, поэтому его пришлось отпустить. В конце концов, Саакашвили вышел на свободу по желанию сторонников, и правоохранители ничего не смогли поделать.

Петр Порошенко хочет срежиссировать подобный сценарий, чтобы получить красивые видеокадры, которые потом будут активно демонстрироваться на Прямом и Пятом телеканалах, а также обязательно рассылаться в американское посольство и посольства европейских стран. Это будет делаться с тем, чтобы убедить всех в том, что Порошенко политически преследуют.

То есть это – форма защиты Порошенко, не более того.

Впрочем, я бы не проводил параллели между историями Порошенко и Саакашвили. Я знаю их обоих довольно давно и достаточно хорошо. Саакашвили, возвращаясь в Грузию, считал, что его не задержат, потому что он победит на выборах с собственной партией. Но его задержали, и у него начались реальные серьезные проблемы. Зато Порошенко прекрасно понимает, что после возвращения в Украину, его задержат. Но он так же хорошо знает, что ему ничего не угрожает, кроме домашнего отдыха в его комфортабельном имении, то есть домашнего ареста. Иными словами, СИЗО его не ждет.

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Возвращение Порошенко в Украину – вынужденное, потому что его рейтинг начинает падать из-за того, что власть рассказывает, что он скрывается. Тимошенко в свое время не пряталась, Луценко не прятался, Саакашвили не прятался, а Порошенко – прячется, то есть он выглядит трусом.

Если же Порошенко вернется в Украину, и состоится это яркое шоу, сначала его рейтинг на 2-3% вырастет. Но впоследствии, через пару месяцев, если продлится этот домашний арест, будет та же самая история, что и с Медведчуком – о нем начнут забывать. А если еще и будет наложен арест на имущество Прямого и Пятого канала (так будет в случае, если власть действует по шаблону и поступит так же, как и с Медведчуком), рейтинг Порошенко начнет стремительно падать, и о нем просто забудут.

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Казалось бы, у Порошенко, в отличие от Медведчука, есть довольно активный и преданный фан-клуб, но это – ложное впечатление. Этот фан-клуб, во-первых, спонсируемый, во-вторых, держится вокруг популярного победителя, но не вокруг неудачника, который сидит под домашним арестом.

Что касается власти, то она не может не участвовать в шоу и провести задержание Порошенко позже по двум причинам.

Во-первых, власть объявила начало антиолигархической кампании, и в ее рамках нужно что-то делать. И Порошенко здесь наиболее удобен.

Во-вторых, Порошенко вызывает лично у Зеленского неприятные ощущения, то есть включается личностный момент: Зеленский хочет достать Порошенко. И здесь особо никто не размышляет, какие последствия это задержание будет иметь для власти, пойдет ли это ей на пользу. Здесь работает только один момент у Зеленского: "Порошенко мне не нравится, и я должен что-то с ним сделать". К тому же, власти считают, что у нее достаточно мощная информационная машина, которая сможет перекрыть тот негатив, который может возникнуть.

Когда Порошенко будет задержан, рейтинги Зеленского могут немножко вырасти – на 1-2%. Но это будет временный рост. Это можно сравнить с климатом и погодой: устойчивый рейтинг – это климат, и он очень тяжело меняется (у Зеленского остается достаточно высокий постоянный рейтинг), зато погода – это, в частности, температура, которая колеблется и становится то холодной, то теплой. И этот небольшой рост рейтинга Зеленского, который может произойти – на уровне погоды: 1-2% поддержки могут добавиться, а потом влияние экономических и международных факторов их опять заберет. Ведь экономическая и международная ситуация гораздо существеннее влияют на рейтинги власти.

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Таким образом, яркие события могут только немного изменить температуру на 1-2 градуса, то есть рейтинги на 1-2 пункта, но в целом это проблем для власти не решит. Поэтому это лишь попытка власти скрыть проблемы.

Что касается возможной реакции западных партнеров Украины, то никаких заявлений о том, что у нас начались гонения на политических оппонентов власти, не будет. Западу сейчас не до того, поэтому момент команда Зеленского выбрала удобный. Ведь Запад сейчас сосредоточен на серьезных переговорах с Россией, а тут еще и Казахстан добавляет хлопот, и не известно, как там будут развиваться события. Следовательно, Запад сегодня беспокоят более важные проблемы, а потому задержание Порошенко он может даже не заметить.

Хотя, скорее всего, сдержанная негативная реакция Запада на это задержание будет, но жесткая реакция и требования немедленно отпустить вряд ли будут.

К тому же, максимум, что грозит Порошенко – домашний арест. В тюрьму его не посадят. Доказательная база против Порошенко по этому делу крайне несерьезна. В суде у Порошенко будут все шансы выиграть, потому что персонально ему инкриминировать по этому делу нечего. Это просто шоу. То есть нельзя доказать, что он сознательно отдавал приказы не в пользу Украины. Ему пытаются инкриминировать государственную измену, но доказательств лично против него нет.

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Если бы власть действительно хотела обвинить Порошенко в государственной измене, начинать нужно было с "Минска" или с того, как Гиркин вышел из Славянска, или с Иловайска и "зеленого коридора" – здесь можно было бы найти настоящие доказательства государственной измены Порошенко. А в поставках угля с неподконтрольных территорий можно искать лишь какие-то экономические нарушения, а не государственную измену, да и то, не президента, а министров или других чиновников. Поэтому Порошенко четко знает, что ему ничего не угрожает.

Почему власть не берется расследовать те события, где можно было бы найти государственную измену Порошенко? Все просто: по этим вопросам Запад будет реагировать достаточно остро и жестко, потому что, если Порошенко будут инкриминировать антиукраинскую позицию в 2014-2015 годах, он начнет ссылаться на "требования Запада", а ни США, ни Европа этого очень не хотят. Именно поэтому Зеленский не решается на такие действия, он может лишь имитировать дела против Порошенко ради временного рост рейтинга.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда