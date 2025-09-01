Зачем Кремль вытащил из нафталина Януковича

Появление Януковича – это попытка отмыть Путина и подыграть Трампу. Россия продолжает игру на нервах.

Россия снова вытащила в информационное пространство Януковича. Для чего – это становится понятным из тезиса, который ему надиктовали россияне, и который он нам озвучил. Янукович божился, что вел Украину в Евросоюз, но ЕС относился к ней свысока и не хотел понимать имеющихся проблем. В то же время он подчеркнул, что всегда выступал против вступления Украины в НАТО.

Де-факто Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время озвучивает Трамп и многие в его окружении, а именно: война с Россией началась из-за того, что Украину хотели затянуть в НАТО. Делали это "проклятые демократы": в 2014 году – Обама, а в 2022-м – Байден. А Путин... он в войне не виноват. Мол, вся вина – на американских демократах и Евросоюзе, которые хотели затянуть Украину в Альянс и ради этого "устроили переворот". И вот, россияне подсовывают "президента", против которого был устроен "переворот", и он подтверждает все это публично.

Поэтому, во-первых, Януковича вытащили для того, чтобы попытаться легитимизировать статус России не как агрессора, а также оправдать Путина и его действия, чтобы он предстал не агрессором, а борцом за восстановление конституционного строя в Украине.

Во-вторых, расчет Кремля заключался еще в том, что это выступление Януковича должны показать Трампу в подтверждение его собственных убеждений о том, что во всем виноваты демократы, Обама и Байден. Таким образом, Путин просто пытается подыграть последним заявлениям Трампа о том, что война в Украине началась из-за того, что страну хотели затянуть в НАТО. И Янукович здесь появился, чтобы сказать, что именно из-за того, что он был противником членства Украины в Альянсе, против него устроили переворот.

Иными словами, появление Януковича – это отмывание Путина как формального партнера Трампа.

Впрочем, не думаю, что Россия начнет часто показывать Януковича, ведь если бы она хотела его использовать, мы бы до сих пор видели его регулярно. Это было "разовое использование". Более того, он является малопопулярной, но узнаваемой фигурой.

Кроме того, Россия, постоянно подчеркивая нелегитимность Зеленского, может намекать на то, что легитимным является Янукович, и именно с ним должно подписываться мирное соглашение. Этим Москва будет шантажировать. Но это не более, чем игра на нервах, как карта в кабинете Герасимова, на фоне которой он выступал: где российскими также обозначены Одесская и Николаевская области. Дальше шантажа и информационного давления ни история с картой, ни история с появлением Януковича не пойдут.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

