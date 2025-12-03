Укр
Читать на украинском
Чего ждать после завершения войны

Андрей Коваленко
3 декабря 2025, 06:10
Страна должна и будет развиваться.
Зеленский
Зеленский и война / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ОП

Для понимания - пока режим Путина, включая его окружение остается у власти, магистральной линией России будет оставаться желание уничтожить государство Украина, а территории принудительно присоединить к РФ.

Это необходимо принять - никакие другие идеи сосуществования с нами в тех головах не появятся. Это все очень старые люди, которые видят исключительно эту цель для себя и настраивают со школы российское общество ненавидеть украинцев. Преобразование России в классическую демократию, или хотя бы автократию, способную сосуществовать с демократиями - с этими людьми не представляется возможным.

Впрочем, ничего критического в этом нет - в мире есть немало подобных примеров, когда один народ хочет уничтожить другой, или же два народа претендуют на одну территорию.

видео дня

Из самых банальных - Израиль, уничтожения которого хотят все его соседи. И ничего. Страны Балтии, уничтожение которых хочет та же Россия, сербы и босняки, Южная Корея, уничтожение которой хочет КНДР, и многие другие, локальные.

Единственное, что должна понимать наша нация - в случае завершения войны сейчас, возвращение к жизни 2021 или 2013 года - невозможно больше никогда. Но и в этом нет ничего критического. Наоборот, жизнь в иллюзиях хуже реальности.

Основой нашего существования есть и всегда будет способность поддерживать сильную армию.

Именно Силы обороны Украины, современные, постоянно технологически развивающиеся - наша главная гарантия безопасности. Это надо принять и зафиксировать как факт, как неизбежность. После завершения войны, если это произойдет вообще, конечно, нам необходимо будет провести качественное реформирование СОУ.

Чтобы оставить в армии специалистов, способных адаптировать СОУ к реалиям технологической войны. Многим людям, которые сейчас в СОУ, придется сделать выбор - оставаться и работать, или же нет.

И, да, нам придется жить подготовкой к возможному повторению российской агрессии, какими бы ни были для нас гарантии безопасности от партнеров. Потому что не похоже, что режим Путина куда-то денется, а выше я уже писал основную цель их существования.

Конечно, страна должна и будет развиваться. Сильная экономика, инвестиции - это ключевое. Но все это будет стоять на основе, какой будут СОУ. Когнитивная война, попытки диверсий, включая кибервойну - останутся.

Также очень важно, чтобы страна формировала качественный кадровый резерв, потому что кадры, независимо от госслужбы или армии, определяют качество работы системы.

Все это - будущее. Сейчас россия атакует на фронте, война продолжается и нам важно защитить нашу страну. И очень нужно, чтобы наша дипломатия удержала давление и защитила интересы государства - это они сделают, я уверен.

А дальше будет дальше.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине война России и Украины Андрей Коваленко
