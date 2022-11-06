Чорновил рассказал, зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие России / Фото - Mil.gov.ua

Не до конца понятно, зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие московии, когда у него нависают перспективы нескольких региональных войн и даже столкновение с США. А еще идет настоящая война в ряде собственных регионов. Видел достойное внимания предположение у израильских экспертов.

Они считают, что Иран использует войну россии против Украины как полигон для испытания своего оружия. Не так, как действуют сами беспилотники и ракеты (это можно и на полигонах отработать), как оценка их уязвимости силами пво. Иранские мерзавцы, которые сейчас работают с россией в Крыму, на Херсонщине и в Беларуси, это не совсем инструкторы по запуску. Техника проста в управлении, поэтому достаточно первичной подготовки.

Основная задача прибывших - изучение опыта применения дронов в реальных боевых условиях, особенности их сбивания различными типами ПВО, прокладка самых оптимальных маршрутов для обхода защиты противника.

Поэтому такой дикий вред творят все эти хайпожеры, которые выставляют фото и видео сбития и пораженных дронов, особенно с намеренно заметными бортовыми номерами. Ведь именно так готовится методичка для разработчиков и пользователей этого оружия, как лучше обходить защиту.

Особенно иранцев интересует, какими средствами сбиты их дроны, далее они вносят технические коррективы и могут посылать тем же маршрутом для проверки успеваемости. А еще Тегеран может хотеть исследовать особенности действия некоторых израильских систем ПРО и ПВО.

Особенно их интересуют комплексы "Хец". И именно из-за этого их никогда Израиль не будет поставлять Украине. Их характеристики засекречены, а использование допускается лишь на собственной территории, где враг не получит ни методическую информацию о действии, ни обломков ракет. Это также надо понимать. Нам никто не мешал прошедшие три года разрабатывать свои эффективные вооружения. А союзники имеют право на хранение своих тайн.

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