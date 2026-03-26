НАТО может распасться: Притула объяснил причину

Сергей Притула
26 марта 2026, 07:01
Станет ли Нарва могилой для НАТО: Сергей Притула о "бумажных тиграх" и новой роли Украины.
Потенциальная эскалация в Эстонии — это конец НАТО

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула анализирует уязвимость стран Балтии перед российской экспансией и ставит под сомнение жизнеспособность нынешней системы мировой безопасности. По его мнению, именно неспособность защитить суверенитет малых членов Альянса может стать толчком к созданию нового глобального военного союза, где ключевую роль будет играть Украина.

Подробнее о геополитических рисках и будущей архитектуре обороны — в материале автора.

Потенциальная эскалация в Эстонии — это смерть НАТО. И Путин это понимает. Россиянам даже не нужно будет проводить там эстонскую версию так называемой "ЭСВЕО".

Создания очередного квазигосударства под названием "Нарвская народная республика" будет достаточно, чтобы все пошло к черту.

И если "самый мощный оборонный альянс" не встанет на защиту суверенитета Эстонии – он все-таки окажется "бумажным тигром", как его обзывает Трамп. Трамп, который сделал все, чтобы нивелировать мощь и силу НАТО. И который теперь обижается, что НАТО не хочет помочь бомбить Иран.

Так как поступят страны-члены НАТО, если переодетые россияне захватят административные здания в эстонском приграничном Нарве?

Турция нанесет удар по России с тыла? Испанские подводные лодки отправятся топить российские? Может, Венгрия отправит войска защищать эстонцев?

Или США отправят спецназ захватить ботоксного деда, которому еще недавно американские военные стелили красную дорожку в Анкоридже?

Оборонный альянс весь в трещинах. А Нарва его просто может добить.

Поэтому со временем встанет вопрос о создании нового глобального военного оборонного альянса/союза.

А теперь догадайтесь, без какой страны этот новый альянс представить невозможно?

Ведь есть только одна страна в мире, которая может и умеет бить по России. И делает это регулярно и очень эффективно.

Но тогда возникнет другой вопрос: а нужны ли львам бумажные тигры?

О личности: Сергей Притула

Сергей Притула — украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы "Кто сверху?", сообщает "Википедия".

