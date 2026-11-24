Эксперт объясняет, почему маневры над Украиной "съедают" топливо Х-101 и зачем РФ могла вдвое уменьшить боевую часть ракет ради большего бака.

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Х-101 летели именно на Польшу - Коваленко объяснил, почему это не ошибка / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Mielon, Воздушные силы ВСУ

Военный эксперт Александр Коваленко обращает внимание, что ни Польша, ни генсек НАТО Марк Рютте до сих пор не сказали главного: обычная крылатая ракета Х-101 не способна долететь до Польши, маневрируя над Украиной. Автор объясняет, почему ракеты, которые 20 ноября залетели вглубь польской территории, могли быть модернизированы - с уменьшенной боевой частью и увеличенным топливным баком, - и почему считает это целенаправленным ударом по стране НАТО. Публикуем его размышления.

Почему ни Польша, ни генсек НАТО Марк Рютте, ни любой другой представитель НАТО до сих пор не заявили о самом главном - обычная ракета Х-101 не способна долететь до Польши?

Выпущенные над западной частью Волгоградской области ракеты Х-101 никак не смогли бы долететь до Польши, будь они стандартными дозвуковыми крылатыми ракетами данного типа, а не специально модернизированными для удара по территории европейской страны.

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Разумеется, найдутся люди, которые мне сейчас напомнят о том, что дальность полета Х-101 составляет 2 800 км. Хотя эти ТТХ не доказаны, например, как с ракетами 9М723, которые все думали, что летают на 500 км, а потом ГУР МО Украины выдало на-гора документацию, где указана дальность российских баллистических ракет - 390 км. Но я не против согласиться с этим утверждением про 2 800 км только с одной поправкой - это дальность полета Х-101 без маневров, смены высот, а просто по прямой, на стабильной высоте.

Когда ракета маневрирует, меняет высоты - она потребляет больше топлива из-за целого калейдоскопа физических и аэродинамических законов. Чтобы долететь до Польши, ракете Х-101 приходится постоянно маневрировать, обходя позиционные районы ПВО, огибать рельеф, менять высоты, испытывать колоссальные перегрузки.

В небе над Украиной потребление топлива у Х-101 возрастает в разы, и они не всегда могут долететь даже до Западу Украины, а тут не только залетели, но и изрядно углубились:

Новы Липовец - около 50 км;

Рудник-над-Санем - около 80 км;

Молодыч - около 28 км.

Так это я все к чему?

А это я к тому, что по Польше прилетали ракеты Х-101 с уменьшенной боевой частью, примерно в два раза, в угоду увеличения топливного бака. Ракеты, прошедшие специальную модернизацию, чтобы иметь возможность прорыва через воздушное пространство Украины с нанесением последующего удара по территории Польши. Причем применяются такие уже не в первый раз.

Иными словами, прилет 20 ноября трех Х-101 по Польше - не ошибка наведения или РЭБ, это целенаправленный, причем не одиночный удар по территории страны - члена ЕС и НАТО.

Ответные действия НАТО?

Никакие. Они даже боятся признать то, что россия целенаправленно бьет по Польше ракетами, специально подготовленными к таким дальним ударам.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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