Политолог объясняет, почему атаки на Бенгази бьют по репутации Москвы в Африке и почему реакция Турции станет ключевым индикатором.

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Удар по российским судам на базе в Ливии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Политолог Вадим Денисенко анализирует последствия ударов по российским судам на базе в Ливии, которые связывают с возможной операцией Украины. Автор объясняет, как атаки на Бенгази могут повлиять на режим Халифы Хафтара, позицию Турции и репутацию России как "поставщика безопасности" в Африке, а также какие задачи Москва выполняет в Ливии. Публикуем его размышления.

Атака неизвестных (украинских?) дронов на российскую базу в Ливии. Последствия После двух точных ударов по российским судам на базе в Ливии, Украина продемонстрировала возможность создавать военные проблемы России далеко за пределами Черного моря (пока Украина не подтвердила, что это наша операция). Теперь главный вопрос: возможно ли масштабирование. видео дня

1. Если Бенгази станет опасным для российских кораблей, Москва будет вынуждена либо усиливать защиту портов, либо менять логистические маршруты. Оба варианта увеличивают расходы на российское присутствие.

2. Режим Хафтара получает российскую военную поддержку, но одновременно поддерживает отношения с другими внешними игроками. Регулярные атаки могут поставить его перед выбором: углублять военное сотрудничество с Россией или ограничивать российское присутствие, чтобы не превращать Бенгази в постоянную цель.

3. Турция имеет значительное влияние на запад Ливии, одновременно поддерживая рабочие отношения с Россией. Сейчас Анкара пытается превратиться из покровителя одного ливийского лагеря (официального правительства в Триполи) в посредника, который имеет влияние на оба лагеря. И в течение прошлого года Турция уже предпринимала попытки достичь соглашения между сторонами конфликта.

Анкара, безусловно, заинтересована в ограничении российского военного присутствия, но вряд ли хочет неконтролируемой эскалации вблизи собственных средиземноморских интересов. Поэтому реакция Турции станет одним из ключевых индикаторов того, может ли такая кампания быть длительной.

4. Россия пытается позиционировать себя как поставщика безопасности для африканских режимов. Если она не может защитить собственные военные корабли в порту государства-партнера, возникает вопрос о ее способности гарантировать безопасность союзникам. Это не означает автоматического сворачивания российского присутствия в Африке, но создает репутационные потери.

5. Какие конкретно задачи выполняет Россия в Ливии?

военная логистика в Сахель. Через Ливию Россия поставляет военнослужащих, бронетехнику, боеприпасы и оборудование в Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Сохранение военного присутствия в Средиземноморье. Россия стремится получить устойчивый доступ к глубоководным портам, в частности Тобрука. Это позволило бы поддерживать корабли и военные перевозки вблизи южного фланга НАТО. В то же время полноценная российская военно-морская база, аналогичная бывшему статусу Тартуса, там пока не подтверждена.

Поддержка режима Хафтара. Российские военные обслуживают системы ПВО, радары, авиацию, обучают личный состав.

Политическое влияние на Африку. Военное присутствие позволяет Москве поддерживать дружественные режимы, заключать оборонные соглашения и получать политические и экономические преимущества. Модель сочетает военные услуги, дипломатию и коммерческие интересы.

Российское присутствие в Ливии дает потенциальные возможности для разведки, наблюдения за деятельностью НАТО и влияния на региональную безопасность.

6. Ливия фактически разделена на два военно-политических центра: восточный, где доминирует Халифа Хафтар при поддержке России, Египта и ОАЭ, и западный, где расположено международно признанное правительство в Триполи, главным военным партнером которого является Турция.

Но это не совсем раздел на два государства. Оба центра претендуют на общенациональное влияние, а контроль над нефтяными доходами, центральным банком и государственными институтами остается предметом борьбы.

В 2026 году Турция начала активно входить в переговорный процесс, лишив Россию статуса безальтернативного внешнего военного партнера Хафтара. Турция предлагает Хафтару то, чего Москва не может гарантировать самостоятельно: политические каналы в Триполи, военно-технологическое сотрудничество и потенциальное участие в общенациональном урегулировании. Именно поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть не только от российского ответа, но и от позиции Турции и обеих ливийских администраций.

7. Если этот удар был нанесен украинскими дронами, мы имеем ситуацию, когда Украина начинает играть в игры значительно более сложные, чем просто выполнение специфических военных задач. Это, по сути, прокси для Турции с одной стороны, а с другой - это возможность играть в более сложные геополитические игры. Главный вопрос, как эти "партии" будут разыгрываться и насколько они являются многоходовыми.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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