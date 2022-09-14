НАТО готовит наших воинов к освобождению Крыма?

Кого НАТО-вцы намерены готовить в Испании / Фото УНИАН

Чтобы приблизиться к сути, нужно осмыслять детали и не брезговать аналогиями.

Например, а с какой такой стати очередной этап подготовки украинских военных поручен именно Испании? При всем уважении к историческим свершениям, Испания что, современный военный лидер Европы? Или там особо горячие проукраинские настроения? Отнюдь!

Но обратите внимание, в Испании есть и равнинная местность, и горная. А это копейка в копейку рельеф Крыма!

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А кого НАТО-вцы намерены готовить в Испании? Экипажи бронетехники — танков и бронетранспортеров. Это именно та техника, которая необходима для наступательных действий!

В этом ракурсе многое становится понятным и обнадеживающим. Конечно, Турция была бы еще более точным выбором по географии, но там же функция посредника, сами понимаете…

А что касается аналогий, то с каким видом спорта более всего схожа война? Нет, не с пулевой стрельбой. И не с шахматами (если они, конечно, спорт).

Более всего война схожа с футболом. Потому что в футбол по-настоящему умеют играть только немногочисленные профессионалы, но разбираются в футболе абсолютно все. В футболе общая организованность побеждает индивидуальное мастерство. В футболе команда на энтузиазме и морально-волевых качествах способна победить заведомо более сильного противника.

Линию аналогий можете продолжить самостоятельно. Но для нас важнее, что в футболе, как и на войне, побеждает вся команда, а в поражениях всегда виновен лично тренер.

А кто там у нас "старший тренер недоимперии", который взялся непосредственно руководить всеми ее военными действиями, включая разгром под Харьковом? Та ото ж. И поверьте, процесс ослабления бункерного фюрерка уже начался. И он неостановим, как профессионально пробитый пенальти.