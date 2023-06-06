Наступление ЗСУ ещё не началось, а у ра**истов уже кипиш

2023 отличается от 2022-го тем, что теперь ЗСУ идут в наступление на эшелонированную и подготовленную оборону врага.

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Мы наблюлаем "проверку боем " и нашупывание слабых мест на линии соприкосновения / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

А мне нравится динамика новостей последних дней. Наступление ЗСУ ещё не началось, а кипиш у ра**истов серьёзный.

Однозначно инициатива за ЗСУ и мы уже видим "сюрпризы" 2-го сезона контранступательных операций.

видео дня

Рейды русских добровольцев по тылам Брянской области стали главной новостью не только местной, но и международной повестки. Решение этой проблемы не найдено. А рейды обязательно продолжатся. И, вполне вероятно, не только в БНР.

Фактически начался процесс формирования добровольческого движения, которое за прошедшую неделю вошло в политическую жизнь рф с вовлечением губернатора области.

Такой себе "зеркальный ответ" от ГУР для ФСБ и ГРУ рф за 2014-й. Где-то мы это уже все видели... Теперь вот наблюдают и ох..т запоребриком.

Одновременно с регулярными обстрелами "глубоких" тылов, включая Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Луганск по логистике, "располагам" и складам, наблюлаем "проверку боем " и нашупывание слабых мест на линии соприкосновения.

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

2023 отличается от 2022-го тем, что теперь ЗСУ идут в наступление на эшелангэированную и подготовленную оборону врага.

От успеха наступательных действий зависит, перейдёт ли война в позиционный характер. А это уже откроет возможности для вариантов "заморозки" войны в китайской, ватиканской или другой, более экзотической версией. Вариантов "мирного" плана предостаточно.

Только все они о капитуляции, как метко подметил Боррель.

А вот создадутся ли условия для украинского победного варианта, зависит не только от нас, но и от уровня поддержки Запада.

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