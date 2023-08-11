Наступит ли в России эпоха полного беспредела режима? Конечно!

Слишком много еще завалялось по углам старых закончиков, правил, порядков и смешных "приличий".

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В России могут ввести военное положение / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Наступит ли в россии эпоха полного беспредела режима? Такого, чтобы вся сегодняшняя пакость вспоминалась бы с тоской и умилением? Конечно, конечно наступит!

Слишком много еще завалялось по углам старых закончиков, правил, порядков и смешных "приличий", которые мешают путинизму развернуться во всей красе. А разворачиваться уже пора. Ибо на кону- всё.

Миллионам опричников надо платить не только рублями - но и правом на бесконтрольное насилие. (Это основа всех диктатур).Путину удалось возродить породу абсолютных подонков. Они бодры, полны сил и желания реализовать своё подонство "на все сто".Для них радостно пытать, избивать, сажать и грабить.Но ни возможность задушить иноагентского кота, ни швабры, ни адские сроки - не дают им ощущения настоящего счастья. Хочется гораздо большего.

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Т.н. "военное положение" развязывает все руки. Оно позволяет отбросить все приличия и формальности. Население, его имущество, дамы, автомобили, дети, квартирки и дачки - становятся законной и легкой добычей опричников.

Если кто-то не помнит, что означает "военное положение" в стране, то сообщаю, что это: ограничение въезда и выезда; досмотр транспортных средств, изъятие у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны; приостановка работы политических партий и других объединений; привлечение граждан к работам "для нужд обороны";запрет на мирные собрания; принудительное переселение граждан; введение военной цензуры (даже в телефонных разговорах и сообщениях); запрет на продажу спиртных напитков; запрет на проведение выборов. И т.д и т.п.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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