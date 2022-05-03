Наркоманы Кремля: как Лавров договорился

Российская власть окончательно утратила адекватность и рушит отношения даже с дружественными странами / Фото: Reuters

25 февраля Путин назвал руководство Украины "шайкой наркоманов".

1 мая российский министр иностранных дел Лавров в своём интервью иностранным журналистам заявил, что Гитлер был евреем.

Похоже, шайка наркоманов засела совсем не в Киеве, а в Москве.

Ведь, если судить по тому, какие заявления оттуда звучат, российские власти действительно утратили адекватность и скатились в какое-то совсем уж безумное мракобесие.

Раньше подобные высказывания про "еврея Гитлера" могли позволить себе разве что сумасшедшие конспирологи и маргиналы. Теперь их озвучивает официальный Кремль.

Заявление Лаврова уже вызвало скандал в Израиле, который ранее проводил достаточно лояльную по отношению к Российской Федерации политику. Российского посла вызвали в израильский МИД. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова "непростительной и ужасной исторической ошибкой".

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"Евреи не убивали сами себя в годы Холокоста. Сказать, что Гитлер был еврейского происхождения, – это равнозначно заявлению, что евреи убивали сами себя в годы Катастрофы", – заявил Лапид.

Упоротая кремлевская шайка наркоманов по тупости рушит отношения даже с теми странами, которые ещё недавно были дружественны Москве.

Надеюсь, Израиль сделает выводы из этого позорного выпада РФ, перестанет заигрывать с безумными нациками в Кремле и станет наконец оказывать Украине реальную поддержку.

Денис Казанский, журналист