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Нардеп Балога хочет договариваться с Путиным

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

1 февраля 2023, 08:18
Многолетнюю позицию Балоги можно было бы списать на недальновидность, если бы не дружба с Медведчуком.
Нардеп Балога хочет договариваться с Путиным
Виктор Балога / Единый Центр

Балога предложил договариваться с путиным: это лишение мандата и госизмена

Пишут, ряд пророссийских нардепов из "дубайского котла" сдали свои мандаты. Но сколько еще таких "консерв" сидит в ВР... Наткнулся на такое видео. Бывший "хозяин Закарпатья", Балога, близкий друг Медведчука, предложил договариваться с Путиным. Если бы он был президентом Украины, так бы и сделал, говорит.

Почти год войны. Десятки тысяч убитых, замученных, изнасилованных граждан Украины. Нардеп Балога хочет договариваться с Путиным.

Поднял его старые сообщения. А там - тупо все. Нет лишь фотки паспорта гражданина рф.

Здесь вам и предложение от Балоги провести референдум на Донбассе, и "дать оккупированным территориям пожить 15 лет и многое другое. Насколько мне известно, публичные призывы отсоединить территории Украины подпадают под госизмену, не говоря уже о лишении мандата.

Многолетнюю позицию Балоги можно было бы списать на недальновидность, если бы не дружба с Медведчуком, не должность в правительстве при президентстве Януковича и если бы не раздувание дипломатических конфликтов на Закарпатье.

Идем дальше: все балогины "Дайте Донбассу пожить самостоятельно" сразу подхватываются российскими медиа с заголовками: "влиятельные украинские олигархи предлагают референдум на Донбассе" и все такое.

За такое необходимо лишать мандата и выписывать госизмену.

А пока правоохранители и парламент думают, Украина вынуждена "наслаждаться" такими видео от действующего народного депутата воюющей страны.

Источник

Виктор Балога мирные переговоры с Россией
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