Нанесут ли русские новый массированный ракетный удар

В апреле россияне могут выдать на гора 40-50 ракет и организовать массированный ракетный удар. Но это при условии, что они обойдут санкции.

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Ждать ли ракетных атак в ближайшее время: прогноз Жданова / УНИАН, Telegram

До россиян наконец дошло, что погасить нашу энергетику они не могут. Согласно недавнему отчету, в результате ракетных атак России было повреждено 43% объектов энергетики Украины, особенно много высоковольтных линий, но на сегодняшний день 80% восстановлено. Более того, Украина уже собирается возобновлять поставки электроэнергии в Европу. То есть для нас ракетные атаки России по энергетическим объектам оказались не такой уж критической проблемой. Россия за все это время выпустила около 1200 ракет, было около 250 попаданий, но это не принесло ожидаемого результата.

Есть такой показатель как "остатки ракет". Если верить журналу Forbes, то у России осталось 450 ракет. Всего, всех типов. Но сюда не входят ракеты С-300 с дальностью полета до 100 км. Поэтому весной и летом под удар чаще может попадать прифронтовая зона.

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А ракет дальнего радиуса действия осталось очень и очень мало – 450 штук. Поэтому Россия уже не может особо развернуться.

Второй за этот год массированный ракетный удар в марте у России не получился. Я это связываю с тем, что мы накрыли эшелон с "Калибрами" в Джанкое, и ракеты просто не доехали. А российская промышленность может выпускать до 50 ракет в месяц. Соответственно, в апреле россияне могут выдать на гора 40-50 ракет и организовать массированный ракетный удар. Но это при условии, что они обойдут санкции, найдут комплектующие и соберут эти 50 ракет.

(...)

С мостами и всем остальным будет то же самое, что и с энергетикой. Для нас это будет болезненно только в том смысле, что восстановление транспортной инфраструктуры будет дорого стоить и будет занимать какое-то время. Если, например, будет разрушен какой-то мост, придется ехать в объезд. Однако это не станет большой проблемой, потому что у нас очень развитая транспортная инфраструктура. По плотности железных и автомобильных дорог мы превосходим даже европейскую часть России.

России нужно было это делать, когда у нее были тысячи ракет, а сейчас в этом нет особого смысла.

Олег Жданов, специально для Главреда