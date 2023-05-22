Нам выпал уникальный шанс

Это стоит того, чтобы сцепить зубы и – несмотря ни на что, несмотря на выжженную душу и поблекшие глаза – идти вперед.

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Бойцы Вооруженных сил Украины. Иллюстрация / фото: 53 ОМБр

Моя душа напоминает августовскую степь. Или солончаки. Она выжжена слезами и увиденным. Тем, что люди не должны были бы видеть...

В моих усталых глазах теплится только одна надежда – дотянуть до завершения этого бесконечного марафона. Когда не имеешь права выключить телефон. Не имеешь права на выходные, передышку или отпуск. И когда бы ты ни лег, автоматически просыпаешься перед 7:00 – и начинаешь свой сизифовый труд. Найти ресурсы, найти людей, поблагодарить доноров, поставить задачу, проконтролировать выполнение, отреагировать на сбои в системе... И так изо дня в день...

Для человека, который всю жизнь копал вглубь свой внутренний колодец, чтобы просто познать себя, это настоящая пытка. От которых не убежать. Потому что это чья-то жизнь, чьи-то судьбы, чей-то шанс выжить...

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Меня иногда спрашивают, что дальше. Собираюсь ли я "конвертировать" успех ПДМШ в какие-то политические дивиденды? Смешные... Мне бы доползти до победы. А тогда-выключить телефон и на несколько месяцев уединиться там, где меня никто не найдет. Лишь бы ежедневно и каждый вечер поливать свою душу. Умными книгами, глубокими фильмами, классической музыкой и прогулками где-то в горах. Может тогда на ее выжженной почве снова появятся зеленые ростки чего-то живого...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко-украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

До войны я знал, чего я хочу. Я долго и последовательно готовился к своей миссии. Шел к своей цели. Теперь я хочу только спокойствия. И живу надеждой, что дотяну до весны, которая оросит дождем мою выжженную войной душу. И на ней снова зазеленеют тепло семейного уюта, надежды, планы и мечты...

Но это будет (если доживем) потом. Сейчас же - внутри выжженная земля и сгусток воли и боли. Который не дает расслабиться или остановиться.

В конце концов нам выпал уникальный шанс: совершить то, что веками не удавалось нашим предкам – вырваться из когтей московской орды. Завоевать право самим определять свою судьбу. Превратить Украину из жертвы в субъекта истории и геополитического игрока. С окраины Европы и России – в Украину, в которой решается судьба обоих.

И это стоит того, чтобы сцепить зубы и – несмотря ни на что, несмотря на выжженную душу и поблекшие глаза – идти вперед. Победа или смерть – наш лозунг.

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