Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туре

Украина должна точно вызвать посла на ковер в МИД, но нужно говорить не на языке ультиматумов, а вести переговоры.

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Денисенко пояснил, что стоит за заявлением посла Китая во Франции / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Заявление китайского посла во Франции о том, что все постсоветские страны не легитимны, это:

1. Пока это не официальная позиция Китая, особенно, учитывая то, что под удар ставится не только Украина, но и прямые сателлиты Китая в Центральной Азии (особенно Казахстан);

2. Теоретически - это можно рассматривать, как определенное прощупывание Пекином различных позиций, особенно, учитывая то, что неделю назад другой посол Китая (посол в ЕС) заявил, что поддержка РФ - это риторические фигуры. Другими словами, можно допустить, что Пекин через актеров второго уровня запускает разные месседжи для разных аудиторий. Цель этой игры - сказать что-то, ничего не сказав. Хотя нельзя отвергать и то, что посол просто сказал что-то то, чего не планировал сказать (он и раньше "грешил" не совсем корректными заявлениями);

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3. Пока точно нет смысла разгонять измену - ее еще точно нет и самое главное: Китай не хочет никакой реставрации СССР, а потому, даже если все это утвержденная в Пекине игра, то точно не для усиления РФ. Китаю это просто не нужно;

4. Украина должна точно вызвать посла на ковер в МИД, но нужно говорить не на языке ультиматумов, а вести переговоры о поднятии уровня включенности Китая в давлении на РФ;

5. Си не будет пока говорить с Зеленским. Причина в том, что он не может вести разговор ради разговора. Пока нет точек пересечения, а, значит, нам нужно максимально давить на коммуникацию второго уровня (желательно на уровне министерств или аналога СНБО).

Поэтому, если подытожить: ничего страшного не произошло. Говорить о том, что коммуникация с Китаем не нужна - это глупость. Это большая игра. И нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туре.

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