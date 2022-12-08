Путин выступил в своем фирменном стиле: в очередной раз зачеркнул все предыдущие свои слова и выдал новые тезисы для пропаганды.

Нам показали совершенно спятившего Путина, считает Альфред Кох / kremlin.ru

Путин встретился со своим ручным Советом по правам человека (СПЧ). Опустим выступление его председателя Фадеева. Эта дрессированная обезьяна Путина уже много лет только и делает, что лижет ему зад. Гораздо интереснее выступление самого Путина.

Из этого выступления мы узнали, что, во-первых, война России с Украиной идет уже давно, с начала 2014 года. И начала ее не Россия, а Украина. Во-вторых, мы узнали, что это все-таки война, а никакая не "спецоперация". И в третьих, Путин считает, что эта война будет идти долго.

Помимо этого, он, заговорщицки подмигивая, сообщил публике, что Азовское море стало внутренним морем России, и дал понять, что, по его мнению, новые территории, которые захватила Россия за эти девять месяцев, делают неуместным вопрос о целесообразности его затеи со "спецоперацией".

И еще он сообщил, что риск ядерной войны вырос за последнее время, и опять долго и двусмысленно говорил о условиях, при которых Россия может первой применить ядерное оружие.

Короче, Путин выступил в своем фирменном стиле: в очередной раз зачеркнул все предыдущие свои слова и выдал новые тезисы, которых теперь будет держаться официальная российская пропаганда до тех пор, пока Путину не придет в голову дезавуировать и их, выдав следующие.

Путин уже не хочет быть ни последовательным, ни логичным, ни убедительным. Он просто говорит то, что требуется именно сейчас для обоснования того, что он делает в данный момент. Потом, когда это станет ненужным, он легко поменяет свою позицию и будет с тем же выражением лица говорить диаметрально противоположное, если в тот момент это будет выгоднее.

И всякий раз это делается с таким видом, что он именно этой точки зрения всегда и придерживался. И что нет нужны комментировать изменение позиции, поскольку никакого изменения вовсе нет. И он честный и вменяемый парень, который придерживается простых и ясных принципов.

Он долгое время утверждал, что Россия не сторона конфликта на Донбассе и что это внутреннее дело Украины. Именно поэтому он настаивал на том, чтобы минские договоренности Киев подписал с самопровозглашенными "ЛНР-ДНР", а не с Россией. Все эти "ихтамнеты" и прочие "покупки в военторге" были риторикой в русле именно этого подхода.

И тут, вдруг, просто полный разворот на 180 градусов: оказывается, решение Киева силовым образом решить проблему сепаратизма на Донбассе (даже если допустить, что оно было сначала, а рейд Гиркина - потом) - это и было объявлением войны России. Каково?

И самое смешное (или возмутительное - как кому удобнее), что, по замыслу Путина, слушатели должны согласно кивать и при этом приговаривать: "Так и есть, верно, так оно все и было… Вот тогда-то укропы на нас и напали. Вот жеж сволочи! Агрессоры! Бей их!" И слушатели, прекрасно зная, чего ждет от них начальство, именно так и сделали: согласно закивали и начали одобрительно гудеть.

Но поскольку я не сижу вместе с его слушателями и мне нет нужды ему поддакивать, я все-таки спрошу (разумеется - воздух): а когда ты вводил войска в Чечню в 1999 году, ты кому войну объявлял? Турции? Саудовской Аравии? НАТО? Кому? Там, среди чеченских боевиков, было некоторое количество подданных саудовского и иорданского королей. А на многих из них были натовские ботинки и куртки. И они пользовались произведенными на Западе радиостанциями. Значит, ты воевал с Саудовской Аравией, Иорданией и НАТО?

Ну а как иначе? Из чего Украина должна была сделать вывод о том, что своим решением о вводе войск на Донбасс (который ты много раз и тогда и потом признавал суверенной территорией Украины!) она оказывается, объявляет войну России! И раз так, то, почему ты об этом столько лет молчал? Почему не сообщил, что считаешь Россию с 2014 года находящейся в состоянии войны с Украиной?

Или вот твой тезис о том, что в 2014 году в Украине произошел государственный переворот, и начиная с этого момента власть в Украине нелегитимна. Но позвольте! Я еще не выжил из ума и я прекрасно помню, что Россия в 2014 году признала Порошенко президентом Украины.

Я даже могу сказать, когда это случилось: 12 июня 2014 года. В этот день на сайте Кремля появилась информация о том, что между Путиным и Порошенко состоялся телефонный разговор. И в этом сообщении Порошенко назван президентом Украины. И чуть позже выступил Ларов и сказал, что да, мы официально признаем Порошенко президентом.

А 30 апреля 2019 года Россия официально признала состоявшимися выборы Зеленского президентом Украины и Песков заявил, что "Россия уважает выбор украинского народа". Более того, уже после начала "спецоперации", 25 февраля 2022 года, на официальной пресс-конференции, Песков на прямой вопрос ответил: "Да, мы признаем Зеленского президентом Украины".

Но какое все это имеет значение? Вам говорят - переворот и власть нелегитимна, значит так тому и быть. А все вопросы вроде: "А с кем вы тогда все эти восемь лет поддерживали дипломатические отношения и кому вручали верительные грамоты" - повисают в воздухе. Их задать некому и было бы наивным ждать на них ответ.

Все путинские говорящие головы твердят, что весь мир идет не в ногу, а только одна Россия шагает правильно. Ок. Допустим. Но проблема в том, что Россия может и идет правильно, но против всех мыслимых законов логики и причинно-следственных связей. Что с этим-то делать?

Вот представьте: вы разговариваете с человеком, который говорит: это черный цвет. И вы видите: действительно - черный. Но потом этот человек говорит: это белый. Вы смотрите: нет, по прежнему черный. Вы ему говорите: ничего не поменялось - этот цвет как был так и остался черным. А он вам ответ: это белый.

На этом, казалось бы, можно было и закончить. Ну, поменял свою позицию человек. Теперь это у него белый. Что поделаешь? Но тут он вас добивает и ставит в тупик! Он сообщает, что он всегда говорил, что это белый. Немая сцена! Что с этим делать? Не заметить? Невозможно. Сказать ему об этом? Бессмысленно. Получишь в ответ лишь ушат помоев и обвинения в сговоре против него…

Вот что я вам скажу: так ведет себя сумасшедший. В самом прямом, медицинском смысле этого слова. Сегодня по телевизору нам показали совершенно спятившего Путина. Главу государства, обладающего самым большим арсеналом ядерного оружия в мире. И что с этим делать - ума не приложу.

Ну, действительно: стандартная рекомендация психиатров в такой ситуации (не спорить с больным и во всем с ним соглашаться) - в данных условиях приведет к катастрофе. Впрочем, все его окружение ровно так себя и ведет. Строго следуя учебнику по психиатрии. И именно к катастрофе это и привело. И что нам теперь предпринять?

Делать вид, что мы имеем дело с коварным агрессором, как это делают сейчас западные политики? Глупо. Он уже оторвался от реального мира и с ним невозможен диалог с позиции силы. Он освободился от необходимости признавать очевидные истины. Его мир пластичен и он в нем лепит сущности, которых нет в реальности. В этом мире он самый главный, в нем он самый сильный, в нем у него все идет по плану, и в нем он всегда и во всем абсолютно прав.

Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с человеком, который страдает, допустим манией преследования? Если да, то вы должны знать, что его абсолютно невозможно убедить в том, что его никто не преследует. Единственно, на что вы можете нарваться, если будете настаивать на своей правоте - так это на агрессию с его стороны.

А теперь представьте, что перед вами персонаж, который одновременно страдает и манией преследования и манией величия. Каково? Имеет смысл с ним полемизировать? Тем более - с позиции силы? Каковы шансы на то, что вы получите в ответ агрессию? Я вам скажу: 100%. Ну так мы ее и получили.

Я не знаю, что там в голове у Байдена с Шольцем, но сегодняшний Путин меня окончательно убедил в том, что уж коль дело дошло до вооруженного противостояния с ним, то эту войну нужно выигрывать и выигрывать быстро и радикально. Во всех других вариантах риск ядерного апокалипсиса становится запредельным. Мы не может так рисковать.

Тем более, что дело наше правое. Поэтому враг будет разбит, а победа, безусловно, будет за нами.

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