Нам надо благодарить судьбу за тупость наших врагов

Поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выболтал и тем самым полностью оправдал Революцию достоинства.

Олег Царев внезапно сделал достаточно сенсационное признание о Януковиче / УНИАН

Предатель Олег Царев внезапно сделал достаточно сенсационное признание. Он рассказал, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были при власти, существовал план развала Украины. Янукович собирался переписать конституцию, чтобы вечно оставаться президентом Украины, и таким образом спровоцировать западные области Украины на сепаратизм. Планировалось, что они взбунтуются после такой узурпации власти, и Янукович не будет мешать их отделению.

"Расскажу вам то, чего никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками Партии регионов, в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока… И единственная угроза воплощению этих планов в жизнь виделась одна: Западная Украина всегда будет расшатывать ситуацию на территории всей страны и сделает все, чтобы не дать такой сценарий реализовать. И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги в том числе и из кассы Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы "скрепя сердце" согласиться. Так что события могли развиваться и так", - признался Царев.

Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения собственной страны. Одним своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить.

видео дня

Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что якобы Майдан спровоцировал войну, а если бы майдана не было, то Янукович бы сам со временем ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Царев несколькими фразами разгромил это вранье. Потому что с его слов выходит, что это Янукович замышлял государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил.

Давно говорю, что нам надо благодарить судьбу за тупость наших врагов. Был бы Царев умнее, он бы конечно об этом плане молчал. Но поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выболтал и тем самым полностью оправдал Революцию достоинства. Если кто-то до сих пор и сомневался в необходимости Майдана - после таких откровений Царева все сомнения окончательно отпадут.

Как видим, после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало. Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов.

Источник