Нам бы такой "снарядній голод", как у россиян!

"Снарядный голод" врага не стоит переоценивать. Только в воображении россиян это "голод", потому что они просто не умеют стрелять метко.

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Ключевая проблема для ВСУ - это просто большое количество россиян / фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Практика показала, что россияне очень нечувствительны к потерям людей. Расчеты, которые у нас у всех были в начале войны, у меня в том числе, на то, что в России "что-то начнется", когда она пересечет определенный лимит "грузов 200", не оправдались. Мы надеялись, что россияне хотя бы зададутся вопросом, стоит ли это продолжать, "нахиба" это все. Оказалось – нет. Оказалось, что солдатские мамочки, которые в свое время выиграли Первую чеченскую войну, заставив власть вывести войска, сегодня совершенно спокойно становятся в очередь за "Лада Калиной".

То есть российское общество настолько деградировало, что установка маршала Шереметьева, который когда-то утешал молодого и еще похожего на человека Петра І: "Не плачь, государь, бабы еще нарожают!", стала доминирующей в российском обществе. Следовательно, "мяса" им не жалко.

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А вот с "железом" другая история. Слабое место России – это именно "железо". Мы выбиваем их бронетехнику и "арту" ("арта" – сокращенно от "артиллерия", – ред.) большими темпами, чем они успевают ее возобновлять, поэтому она постепенно тает. Это не значит, что "железо" уже закончилось – там огромный базовый запас, но он действительно тает.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Танки Т-55 и Т-54 неслучайно появились на фронте. Более того, есть даже более забавные вещи, чем эти танки. Там есть полукустарные, но их делают российские государственные предприятия, "шушпанцеры": например, россияне берут старые армейские "мотолыги", то есть тягачи МТ-ЛБ, и на них сверху наваривают зенитные башни, спиленные с кораблей. В последний раз такое делалось во время Второй мировой войны, и вот теперь снова. Это показатель очень больших проблем россиян с пополнением парка бронетехники.

Насчет "снарядного голода" есть нюанс. Не всему, что кричат россияне, стоит верить. Дело в том, что то, что они называют "снарядным голодом", это такое количество снарядов, которого у нас не было еще ни разу за эту войну. Сейчас россияне выстреливают до 20 тысяч снарядов в день по всему фронту, и у них истерика, что это "снарядный голод". Они сравнивают с прошлым летом, когда они выстреливали 60 тысяч снарядов в день, это была их стандартная дневная норма. Тогда они воевали огненным валом: сначала "арта" выносила целые населенные пункты, а дальше заходила пехота.

Мы никогда так не воевали, и у нас никогда не было такого количества снарядов. Максимальное количество, которое мы тратили во время этой войны, составляло 7 тысяч снарядов в день. Сейчас вообще действует норматив 4-5 тысяч снарядов в день, не более. И мы не плачем, не кричим, что у нас "снарядный голод". Так есть, так мы и воюем.

Поэтому "снарядный голод" врага не стоит переоценивать. Только в воображении россиян это "голод", потому что они просто не умеют стрелять метко – рученьки не из того места, они привыкли работать по площадям. Если работать по площадям, а не по объектам, засеивая землю снарядами, тогда, пожалуй, действительно 20 тысяч снарядов в день – это "голод".

Дай Бог нам дожить до того, чтобы у нас хотя бы раз был такой "голод"!

Ключевая проблема для нас – это просто большое количество россиян.

Вообще, вся эта "вторая армия мира" напоминает мне один "шедевр" русской культуры. Несколько лет назад русские очень гордились тем, что в Якутии создали 5-метровую скульптуру петуха из, простите за слово, коровьего навоза. Что интересно, они потом каждый год создавали какую-то такую символическую фигуру, а в прошлом году не смогли – оказалось, что под санкции попал немецкий пластификатор, на котором держался тот петух из навоза у россиян. Соответственно, под санкциями эти "шедевры" просто превратились в большую кучу дерьма и палок.

Это замечательный образ российского оборонпрома и российской армии. Во-первых, все это очень плохо работает без "немецкого пластификатора", а, во-вторых, в принципе, является дерьмом. Но этого дерьма, к сожалению, огромная куча. Лопатами еще махать и махать, кидать – не перекидать эту кучу.

Итак, у россиян все хуже становится с "железом", но "мяса" они нагнали в Украину немерено. Для сравнения: год с хвостиком назад они зашли на нашу территорию в количестве 180 тысяч, а сейчас только в Херсонской и Запорожской областях находится 150 тысяч человек. Это лишь в двух не полностью оккупированных областях!

Это к вопросу о том, сколько они сюда нагнали живой силы. Именно ею, этим "мясом" они и будут воевать, защищаться. Соответственно, дальше все будет зависеть от того, как именно поведет себя это "мясо": насколько оно окажется мотивированным, обученным, снабженным оружием и боекомплектом, в конце концов, насколько грамотно им будут командовать. А это уже покажет само наступление.

Евгений Дикий, специально для Главреда