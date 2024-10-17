Наивный призыв Байдена: почему ядерная угроза возрастает

Далеко не факт, что настанут времена, когда мир будет готов отказаться от ядерного оружия или хотя бы сократить ядерные арсеналы.

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Ядерные арсеналы стран мира расширяются, а их значение в политике возрастает – Розумный / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот с YouTube

Президент США Джозеф Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по решению вопросов ядерной безопасности. Но сейчас вероятность проведения таких переговоров крайне низкая.

Заявление Байдена не является сенсацией, ведь США постоянно декларируют свою добрую волю в этом вопросе. И в мире никто официально не выступает против ядерной безопасности и трендов на разоружение. Даже те страны, которые употребляют воинственную риторику и делают соответствующие жесты, например, Россия, которая изменила свою доктрину по применению ядерного оружия, при этом не говорят о том, что "ядерная война – это хорошо". Поэтому риторика Байдена понятна и не нова.

Впрочем, нет никаких оснований ожидать реальных шагов в практической плоскости в ответ на призыв Байдена.

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Среди прочего Байден заявил, что мир должен двигаться к тому дню, когда сможет окончательно и навсегда избавиться от ядерного оружия. Эта идея очень нереалистична. Ведь пока мы видим противоположные тенденции, когда страны, у которых нет собственного ядерного оружия, например, Беларусь и Япония, начинают рассматривать наличие ядерки на своей территории как элемент сдерживания и собственной безопасности.

Следовательно, ядерные арсеналы сегодня не сокращаются, а, наоборот, расширяются, а их значение в политике растет. Конечно, все страны уверяют, что это арсеналы сдерживания. Но так говорят в том числе Россия и КНДР, которые сейчас шантажируют мир угрозами применить ядерное оружие.

Одним словом, никто не отказывается от ядерного оружия и не собирается его сокращать или с кем-то договариваться об ограничениях.

Поэтому очевидно, что заявление Байдена сугубо риторическое. Он говорит словами политических лозунгов, а не реальной политики. Конечно, все мечтают, что такие времена когда-то наступят, когда мир будет готов отказаться от ядерного оружия, но когда – пока не известно, да и наступят ли они вообще. Пока мир движется в противоположном направлении.

Теоретически Россия может так же политическими лозунгами ответить на это предложение Байдена, но вряд ли в контексте российско-украинской войны она согласится на эту идею. РФ уверена, что сможет достичь своих целей военным путем, то есть без переговоров и уступок. Поэтому у России сейчас нет потребности и геополитического интереса вести какие-либо переговоры по сокращению ядерных вооружений.

На данный момент Россия выступает той силой, которая нарушает мировой порядок. И было бы странно, если бы она инициировала урегулирование того обострения, которое сама же спровоцировала и инициировала.

Максимум Россия может согласиться на определенную сдержанность в вопросах ядерных угроз, но под давлением не США, а своих партнеров – Китая и Индии, которые уже неоднократно заявляли о необходимости сдержанности в ядерной риторике и ядерных угрозах. Поскольку именно эта риторика Москвы вызывает обеспокоенность у партнеров России, которым использование ядерных угроз очень не нравится.

Максим Розумный, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко, специально для Главреда

Кто такой Максим Разумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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