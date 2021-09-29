Как Украина проспала контракт Венгрии с Газпромом

Между Украиной и Венгрией возник политический скандал / УНИАН

Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две. Теперь трехсторонний вопрос Венгрия пытается представить исключительно как внутреннюю политику, и по этому поводу звучат заявления с угрозами в адрес Украины.

Настолько нагло и жестко они не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона. Конечно, венгерская дипломатия всегда была наступательной - эта страна постоянно вмешивалась во все, начиная от языкового и образовательного законодательства и заканчивая жесткими протестами и угрозами по поводу разделения избирательных мажоритарных округов на Закарпатье. Поэтому, наверное, не венграм говорить о вмешательстве, потому что в данном случае это может провоцировать соответствующие действия с украинской стороны.

В этой ситуации можно говорить о колоссальном провале украинской дипломатии. В первую очередь, в лице главы МИД Дмитрия Кулебы, который радовался нескольким фотографиям с Сиярто даже не понимая того, что происходит на самом деле. Венгрия сейчас отыгралась по полной программе и такой провал, вообще-то, должен был бы тянуть за собой даже отставку министра, потому что он просто демонстрирует свою поразительную недееспособность по всем направлениям, а его договоренности с венгерским министром оказались абсолютным блефом и "липой".

В целом в проблеме с Венгрией не все так просто. Здесь возникают два момента - вопросы добрососедства и добропорядочности в международной торговле и юридические аспекты коммерческого права. Добропорядочность в добрососедство этим соглашением откровенно нарушены, потому что соглашение явно политическое и направлено на то, чтобы нанести прямой ущерб Украине - видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась.

Но вопрос в юридической стороне. Не могу утверждать, что наши нынешние договоренности по транзиту предполагают лишь односторонний пересмотр со стороны венгров без участия Украины. Конечно, в соглашениях (в том числе, в том, что завершается) о поставках газа между Венгрией и Россией предусматривались дополнительные нормы в отношении транзитных обстоятельств. Учтены ли они сейчас - сказать трудно.

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Читайте такжеКонтракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и РоссииИзвестно только одно - о подписании соглашения было открыто объявлено еще три месяца назад, хотя начали его разрабатывать еще год назад. О том, что сделка может быть в обход Украины тоже было известно, но почему этого не увидели ни в Нафтогазе, ни в Министерстве экономики, ни в МИД - непонятно. Реагировать постфактум - это слабая сторона. Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться - можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу.

Обвинение Венгрии в сторону Украины не имеет под собой юридической основы. То есть в правовом плане Венгрия Украине ничего сделать не может. Открыт и вопрос о том, имеет ли Украина основания для обращения в суд и сможет ли она подкрепить свою позицию в суде. Само заявление украинских властей об обращении в суд указывает на наличие определенных аргументов, но вопрос в том, не потеряли ли мы сроки, были ли консультации с Украиной до подписания соглашения и тому подобное.

Венгрия, очевидно, будет использовать это нагнетание нервов. В первую очередь для того, чтобы отвести внимание от возможных нарушений договоренностей о транспортировке газа через украинскую территорию. Кроме того, Зеленский снова начал активно говорить о НАТО, поэтому Венгрия будет выдвигать к Украине дополнительные претензии, чтобы эта тема вообще была заглушена, а имидж Украины был еще более испорчен.

То, что сейчас происходит - обычный политический скандал с пропагандистской подоплекой и не более. За ним может стоять правовая основа, но к дипломатии это не имеет никакого отношения, кроме войны заявлений и войны нот. То есть это не влечет за собой отзыва дипломатов. Украина со своей стороны теперь может лишь заморозить некоторые дружественные действия в дипломатической сфере в отношении Венгрии - снизится уровень контактов, Украина может не дать Венгрии согласия на открытие новых консульств и тому подобное. А вот Венгрия, пользуясь своим положением члена НАТО и ЕС, будет создавать Украине много новых проблем.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда