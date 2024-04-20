Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умирать

Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать супердроны.

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/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Украина игнорирует предостережения США и разработала дрон, способный достичь Сибири - The Economist.

Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать супердроны, которые уже могут достигать целей в Сибири - за 3000 км от ее границ, пишет британское издание The Economist.

Вот эти наглецы. Не хотят умирать ради дешевой нефти на выборы. Вишь, какие, оружие себе делают, чтобы до Сибири доставать.

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Ну, уважаемые, у вас есть выбор теперь решить маленькую проблему ( заставить Россию уходи на границы 91 года, принять в НАТО, списать нам долги. В общем это будет стоить миллиардов 60 долл), или иметь большую проблему (поиск ядерного оружия, попытка не дать Китаю зайти в Сибирь, поиск химического оружия уже у себя на территории, или бактериологического оружия из-за анархии сами понимаете где, из-за распада их нефтегазового комплекса из-за наших ударов. Это вам обойдется в миллиардов 500. Но это неточно). Тем более, что за решением большой проблемы тоже придется обращаться к нам. За отдельный большой прайс.

Как вы цинично к нам, так и мы цинично к вам. Потому что у вас есть выбор, а нас нет.

Но мы, конечно, не будем забывать повторять, что это только ради "ценностей демократии", "прав человека", "безопасности" и прочую туфту, которые вы обычно говорите ло...м.

Но для этого нужно собственное оружие, много оружия и не слушать разные "советы".

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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