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"Надо как-то заканчивать войну": а вы Путина спросили?

Юрий Касьянов
5 июня 2024, 09:15
113
На самом деле, у нас нет выбора. Империя нас не оставит в покое.
'Надо как-то заканчивать войну': а вы Путина спросили?
Мир сегодня означает еще более страшную войну завтра / Скриншот YouTube

Вижу, что кое-кто начал говорить, писать, думать, что надо как-то заканчивать войну.

Что Финляндия когда-то отказалась от Карелии, Южная Корея от Северной, Китай на какое-то время забыл о Тайване, и нам надо отпустить Севастополь, забыть о Донецке и начать отстраивать страну, вернуться к демократии, привлекать инвестиции, вступать в Евросоюз...

видео дня

А вы путина спросили? На самом деле у нас нет выбора. Империя нас не оставит в покое.

Мир сегодня означает еще более страшную войну завтра, которую мы оставим своим детям. На самом деле эта война, возможно, является последним шансом для нас, как для нации, вырваться из многовекового проклятия русского мира.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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