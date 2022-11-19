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Начнут ли американцы на нас давить

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

19 ноября 2022, 19:22

С Конгрессом у нас не будет проблем, по меньшей мере, до выборов 2024 года.

Конгресс США, Байден
До конца каденции Байдена Украина может быть спокойной / Коллаж Reuters

Может ли в ближайшее время случиться так, что нас под тем или иным предлогом могут заставить сесть за стол переговоров с Россией?

Первое и самое главное - кроме украинского народа и его части, ВСУ, от которых зависит сопротивление и решение о переговорах, есть Соединенные Штаты Америки, которые нас поддерживают — именно они дали почти 18 миллиардов на вооружение. Это и гуманитарная экономическая помощь, и дисциплинирование европейцев. Тот же Рамштайн - это формат, в рамках которого американцы координируют деятельность других государств, а иногда стимулируют некоторых не очень ретивых их представителей, чтобы они больше помогали Украине. Для нас чрезвычайно позитивными были промежуточные выборы в США, где крыло сторонников Трампа, по большей части, настигло поражение.

Сенат США будет оставаться контролируемым демократами, Палату представителей республиканцы, скорее всего, примут, но и там будет незначительное преимущество. А это значит, что фактически есть возможность администрации США полагаться на конструктивные силы в республиканских рядах в обеих палатах для того, чтобы принимать законы и ассигнования на помощь Украине. Была информация, что накануне ряд консервативных республиканцев-трампистов обратился к руководству Конгресса США, чтобы тот не принимал никаких крупных пакетов помощи Украине, пока новый Конгресс не начнет функционировать (а это должно произойти не ранее 3 января 2023 года).

Но Байден и контролируемый им Сенат могут проигнорировать это, поэтому с Конгрессом у нас не будет проблем, по меньшей мере, до выборов 2024 года. До того еще два года у власти будет оставаться Байден, который не собирается бросать Украину. Он повторяет, что "ничего об Украине без Украины", что Украину нужно вооружать, чтобы она достигла успехов на поле битвы, и это можно было бы считать весомым аргументом в переговорах. Что будет после 2024 года — это открытый вопрос, но есть положительные тенденции в отношении того, что Трамп может не стать номинированным кандидатом от республиканцев.

Его сложно предугадать - с одной стороны, он гордился тем (и это правда), что именно при его администрации Украине начали поставлять оборонительное оружие. Но это была не его заслуга, а министра обороны Мэттиса, советников по вопросам национальной безопасности Макмастера и Болтона, госсекретаря Помпео - именно эти люди обеспечили правильные и четкие доктринальные подходы к России, а также ими была создана программа помощи Украине. Собственно, его правительство сделало очень много, но, безусловно, что после 24 февраля демократическая администрация Байдена сделала гораздо больше. Сейчас, поскольку Трамп популист, он говорит, что помощи Украине слишком много, и лучше тратить эти деньги на американцев и их проблемы. Есть сенаторы и конгрессмены, которые разделяют его мнение, и, безусловно, для рядовых американцев более важными являются цены на бензин или продовольствие. Но при этом большинство американцев предпочитают поддерживать Украину даже при ухудшении ситуации, прежде всего, с ценами на энергоносители. Фактор нестабильности Трампа, его популистские заявления, безусловно, нас ужасают, но обнадеживающими являются потенциально проходные кандидаты в рядах Республиканской партии. Потому что хотелось бы увидеть другие лица, другую идеологию, точнее, традиционно консервативную. То есть чтобы были люди, похожие на Рональда Рейгана, которые различают добро и зло, а также знают, что США должны играть важную роль в мире, а не оставлять его, позволяя авторитарным режимам занимать эту лакуну и агрессивно себя вести.

Поэтому на протяжении двух лет я не вижу угроз со стороны Соединенных Штатов. А это играет дисциплинирующую роль и для европейцев. Британцы будут поддерживать нас во что бы то ни стало — и Борис Джонсон, и Лиз Трасс, и теперь Риши Сунак придерживаются позиции, согласно которой Украине нужно помогать, поскольку Россия - не только нарушительница международного права, но и представляет угрозу британским интересам, потому что британцы определили Черное море как сферу своей заинтересованности. То же самое можно сказать и про страны Балтии и Польшу, которые понимают, что они следующие, если (не дай бог) с Украиной что-то произойдет. Даже немцы, несмотря на критику, не готовы к проигрышу Украины. К сожалению, они пока и не говорят, что Украина должна выиграть, потому что тоже в ужасе от того, что может произойти, если Россия начнет коллапсировать.

Александр Хара, специально для Главреда.

новости США Александр Хара
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