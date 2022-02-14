Будет ли масштабное наступление?

Война имеет все шансы стать началом конца недоимперии с центром в Москве / УНИАН

Споры вокруг этого вопроса потеряли всякий смысл. Как и на выборах, позицию абсолютного большинства моих сограждан формируют не рациональные аргументы, трезвые оценки или логические выводы. Ее формирует подсознательное желание верить или не верить в большую войну. А вера, как известно, почти не поддается рациональному доказыванию, опровержению или корректировке.

В конце концов, никто в мире пока не знает, отдаст ли Путин приказ наступать или нет. Даже если силы и средства, накопленные у украинских границ, будут казаться ему достаточными для блицкрига.

Читайте такжеГлобальная страшилка, или Почему не утихают разговоры о мировой войнеСвое сугубо субъективное ощущение момента я описал вчера. А сегодня нашел просто гениальную фразу, которая максимально метко формулирует то, что я пытаюсь донести до своей аудитории:

"Если война чему-то и учит, то лишь тому, что всегда следует быть готовым встретиться с неожиданным и столкнуться с немыслимым" (© Christopher Fowler, современный британский писатель).

Меня в нынешней ситуации стратегической неопределенности радует другое дело. Если начало войны зависит исключительно от Путина, то ее результат от него почти не зависит. Предполагаю, если осмелится, он может взять Киев и даже посадить на Печерских холмах марионеточное правительство. Предполагаю, что это правительство может быть даже формально легитимным.

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Но это ничего не изменит, потому что наше главное проклятие – взаимное отчуждение власти и посполитых – превратится в наше главное преимущество. Украинцы не признают любое коллаборационистское правительство за основательно легитимное. И не станут ему повиноваться.

Любой условный Минск-3 - это расторжение общественного договора, согласно которому украинцы терпят коррумпированную, непрофессиональную, вороватую и хамовит центральную власть как совершенное зло. Потому что лучше государственность с такой властью, чем руина. Впрочем как только украинская власть заключит свое Компьенское перемирие (1940), она выбьет стул легитимности из-под собственных ног и станет частью оккупационной власти.

Повторюсь, я не пророк и не ясновидец, и поэтому не знаю наверняка, случится ли большая война между Украиной и Россией. Но если случится, она имеет все шансы стать началом конца ресентиметной недоимперии с центром в Москве, но также – началом великого возрождения нашей земли. Это будут схватки новой Украины, которые всегда, перефразируя Черчилля,"пот, слезы, кровь и вкалывание".

Поэтому, готовимся "встретиться с неожиданным и столкнуться с немыслимым". Быть готовым всегда лучше.