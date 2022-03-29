Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путина

Результат переговоров в Турции - это временный формат существования Украины до момента падения путинского режима / Reuters

Главный вопрос после переговоров в Стамбуле - насколько заявленное на них будет выполнено. Там есть несколько важных нюансов, которые, в частности, озвучивали представители украинской делегации.

Ключевой вопрос - нейтрального статуса и гарантий безопасности - должен быть утвержден на референдуме и закреплен изменениями в Конституции Украины. Украинская делегация настаивала на том, что проведение референдума создания соответствующих условий, которые могут быть осуществлены после деэскалации, прекращения боевых действий и вывода иностранных войск с территории Украины.

Вряд ли Россия согласится просто так освободить оккупированные территории (даже те, что были оккупированы после 24 февраля), поэтому пока перспективы реализации этих договоренностей достаточно туманны.

Потому что, откровенно говоря, реализация договоренностей в таком виде победой России считаться не может. Хоть там и выносятся за скобки вопрос ОРДЛО и Крыма и Украина обязуется не вступать в НАТО, при этом открывается путь Украины к Европейскому Союзу, за что все амбиции Путина возродить СССР, очевидно, исчерпываются (хотя теоретически российская власть еще может попробовать подать договоренность как свою победу).

И поскольку боевые действия не прекращены, война продолжается, и еще ничего не подписано, договоренности между Украиной и РФ нельзя считать свершившимся фактом.

Читайте такжеНаживка для Путина: чем закончились переговоры в СтамбулеС другой стороны, они дают нам определенное понимание того, куда именно направляется переговорный процесс. Например, многие в Украине рассматривают нейтралитет как альтернативу вступлению в НАТО. Но проблема в том, что учитывая те обстоятельства, которые сложились и продемонстрированную Россией готовность к открытой войне, совершенно логично, что в НАТО нас в какой-то обозримой перспективе не возьмут. То есть Украина все равно бы осталась внеблоковыми, но смысл переговоров в том, чтобы наполнить эту внеблоковость дополнительными гарантиями безопасности.

Но все эти договоренности могут рассматриваться в качестве переходных на пути к какой-то радикальной перестройке или даже распаду России. По большому счету, это - временный формат существования Украины до момента падения путинского режима. Потому что есть сомнения, что после трансформации российского режима гарантии, статусы будут нуждаться в каком-то изменении.

В худшем случае это - форма передышки для обеих сторон на фронте для того, чтобы через некоторое время с новой силой продолжить боевые действия в попытке одержать решающую победу.

Если мирное соглашение все-таки подпишут, в путинской России это запустит маховик репрессий в поисках виновников. Кроме того, начнут подавлять альтернативные мнения и будут надеяться на основании этого отстроить армию и попытаться взять реванш.

Сколько на это уйдет времени точно сказать сложно, однако это может спровоцировать достаточно неприятные для путинского режима процессы. И вместо усиления тоталитарного режима это может, наоборот, привести к его распаду. Тогда Украина сможет вернуть все свои территории и самостоятельно диктовать условия дальнейшего сосуществования с той территорией, где раньше была РФ.

Совершенно очевидно, что Украина после этой войны, даже если ее результаты не будут четко определенными, станет более милитарной государством с гораздо большим вниманием к армии, ВПК, который в Украине начнут активно возрождать. При таких условиях Украина может превратиться в страны типа Южной Кореи и тогда дальнейшие попытки России взять реванш даже могут и не начаться. Потому что одно дело планировать войну, исходя из того, что армии как таковой нет и она может разбежаться и совсем другое - нападать на подготовленную страну. Сейчас у России таких иллюзий уже не будет и даже если они будут планировать новую войну, то до реального ее начала может и не дойти.

Самое главное, что засвидетельствовали эти переговоры-впервые в своей истории признание Россией факта существования Украины.

Так, они это делают в своей имперской манере, которая никуда не делась, но многие нюансы указывают на то, что они все-таки признали существование Украины как государства и со временем будут вынуждены с этим фактом смириться - так же, как в свое время они признали существование Финляндии и с этого момента попыток ее вернуть после финской войны уже не совершали.

В общем подписание договора остановит горячую стадию войну, но не факт, что всерьез и надолго. Потому что тогда сразу встанет вопрос ратификации, вывода войск и Украина может столкнуться с ситуацией Минских договоренностей. То есть когда, например, Украина не спешит их ратифицировать, а Россия не спешит отводить войска. И это может создать ситуации очередного затягивания, что будет означать то, что через некоторое время активная фаза войны снова начнется.

Как скоро это произойдет-будет зависеть от решения, которое примут в России. То есть будет ли это борьба до победного конца, и тогда это может длиться долго и жестоко, или же они сейчас возьмут паузу и будут пытаться взять реванш потом. Но о более или менее стабильном мире нельзя будет говорить, если отползания России не будет, по крайней мере, до линий контроля по состоянию на 23 февраля.

Петр Олещук, политолог, руководитель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда