УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путина

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

29 марта 2022, 21:59

Если соглашение все-таки подпишут, в путинской России это запустит маховик репрессий в поисках виновников. И вместо усиления тоталитарного режима это может привести к его распаду.

Переговоры России и Украины в Турции
Результат переговоров в Турции - это временный формат существования Украины до момента падения путинского режима / Reuters

Главный вопрос после переговоров в Стамбуле - насколько заявленное на них будет выполнено. Там есть несколько важных нюансов, которые, в частности, озвучивали представители украинской делегации.

Ключевой вопрос - нейтрального статуса и гарантий безопасности - должен быть утвержден на референдуме и закреплен изменениями в Конституции Украины. Украинская делегация настаивала на том, что проведение референдума создания соответствующих условий, которые могут быть осуществлены после деэскалации, прекращения боевых действий и вывода иностранных войск с территории Украины.

Вряд ли Россия согласится просто так освободить оккупированные территории (даже те, что были оккупированы после 24 февраля), поэтому пока перспективы реализации этих договоренностей достаточно туманны.

Потому что, откровенно говоря, реализация договоренностей в таком виде победой России считаться не может. Хоть там и выносятся за скобки вопрос ОРДЛО и Крыма и Украина обязуется не вступать в НАТО, при этом открывается путь Украины к Европейскому Союзу, за что все амбиции Путина возродить СССР, очевидно, исчерпываются (хотя теоретически российская власть еще может попробовать подать договоренность как свою победу).

И поскольку боевые действия не прекращены, война продолжается, и еще ничего не подписано, договоренности между Украиной и РФ нельзя считать свершившимся фактом.

Читайте такжеНаживка для Путина: чем закончились переговоры в СтамбулеС другой стороны, они дают нам определенное понимание того, куда именно направляется переговорный процесс. Например, многие в Украине рассматривают нейтралитет как альтернативу вступлению в НАТО. Но проблема в том, что учитывая те обстоятельства, которые сложились и продемонстрированную Россией готовность к открытой войне, совершенно логично, что в НАТО нас в какой-то обозримой перспективе не возьмут. То есть Украина все равно бы осталась внеблоковыми, но смысл переговоров в том, чтобы наполнить эту внеблоковость дополнительными гарантиями безопасности.

Но все эти договоренности могут рассматриваться в качестве переходных на пути к какой-то радикальной перестройке или даже распаду России. По большому счету, это - временный формат существования Украины до момента падения путинского режима. Потому что есть сомнения, что после трансформации российского режима гарантии, статусы будут нуждаться в каком-то изменении.

В худшем случае это - форма передышки для обеих сторон на фронте для того, чтобы через некоторое время с новой силой продолжить боевые действия в попытке одержать решающую победу.

Если мирное соглашение все-таки подпишут, в путинской России это запустит маховик репрессий в поисках виновников. Кроме того, начнут подавлять альтернативные мнения и будут надеяться на основании этого отстроить армию и попытаться взять реванш.

Сколько на это уйдет времени точно сказать сложно, однако это может спровоцировать достаточно неприятные для путинского режима процессы. И вместо усиления тоталитарного режима это может, наоборот, привести к его распаду. Тогда Украина сможет вернуть все свои территории и самостоятельно диктовать условия дальнейшего сосуществования с той территорией, где раньше была РФ.

Совершенно очевидно, что Украина после этой войны, даже если ее результаты не будут четко определенными, станет более милитарной государством с гораздо большим вниманием к армии, ВПК, который в Украине начнут активно возрождать. При таких условиях Украина может превратиться в страны типа Южной Кореи и тогда дальнейшие попытки России взять реванш даже могут и не начаться. Потому что одно дело планировать войну, исходя из того, что армии как таковой нет и она может разбежаться и совсем другое - нападать на подготовленную страну. Сейчас у России таких иллюзий уже не будет и даже если они будут планировать новую войну, то до реального ее начала может и не дойти.

Самое главное, что засвидетельствовали эти переговоры-впервые в своей истории признание Россией факта существования Украины.

Так, они это делают в своей имперской манере, которая никуда не делась, но многие нюансы указывают на то, что они все-таки признали существование Украины как государства и со временем будут вынуждены с этим фактом смириться - так же, как в свое время они признали существование Финляндии и с этого момента попыток ее вернуть после финской войны уже не совершали.

В общем подписание договора остановит горячую стадию войну, но не факт, что всерьез и надолго. Потому что тогда сразу встанет вопрос ратификации, вывода войск и Украина может столкнуться с ситуацией Минских договоренностей. То есть когда, например, Украина не спешит их ратифицировать, а Россия не спешит отводить войска. И это может создать ситуации очередного затягивания, что будет означать то, что через некоторое время активная фаза войны снова начнется.

Как скоро это произойдет-будет зависеть от решения, которое примут в России. То есть будет ли это борьба до победного конца, и тогда это может длиться долго и жестоко, или же они сейчас возьмут паузу и будут пытаться взять реванш потом. Но о более или менее стабильном мире нельзя будет говорить, если отползания России не будет, по крайней мере, до линий контроля по состоянию на 23 февраля.

Петр Олещук, политолог, руководитель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда

viber
война в Украине Петр Олещук
Реклама
Популярное
Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 летОккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 лет Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обманГороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяцГороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц "Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ Почему война в Украине может продлиться до ноябряПочему война в Украине может продлиться до ноября

Последние новости

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

Реклама
21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

19:45

"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

19:38

Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

19:11

Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

19:01

РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"Видео

18:51

Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

18:34

На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

Реклама
18:34

"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проектыВидео

18:31

Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбулемнение

18:24

Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путинмнение

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

17:27

"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

17:15

Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

17:06

В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

16:52

Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

16:42

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

16:32

Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - ГенштабВидео

16:32

Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотретьВидео

16:25

"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторанеВидео

16:25

Коллективная травма, или Почему россияне до сих пор не штурмуют дворец Путинамнение

15:31

В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВидео

15:29

Военные базы, учения и открытые двери в ЕС: Украина назвала условие для нейтралитетаВидео

Реклама
15:15

Астролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 годВидео

15:13

Почему Россия до сих пор боится Бандеру, а верные псы Путина упорно ищут егомнение

15:00

Расстреляли прямо в зале: оккупанты убили известного детского тренера по боксу

14:49

"Это антисептик, а не водка": Арахамия вовремя остановил советника Путина на встрече в СтамбулеВидео

14:41

Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и РоссииВидео

14:32

"Оккупанты сознательно уничтожают всё живое": Зеленский назвал цель РФ в УкраинеВидео

14:17

"Никакая это не спецоперация": российский солдат "прозрел" в плену и готов воевать за УкраинуВидео

14:09

Часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины – ГенштабВидео

13:49

Роман Цимбалюк. Путин отказался от захвата Киева?Видеоблоги

13:44

Ракета прошла насквозь: обстрел здания Николаевской ОГА попал на видео, много жертвВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять