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Начало хаоса: что будет означать ядерный удар России по Украине

Юрий Богданов

Журналист, блогер

17 апреля 2022, 17:39

Применение Россией ядерного оружия без военных последствий будет означать конец американского господства и катастрофу для всего мира.

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Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия, если катастрофически будет проигрывать в Украине / коллаж Reuters, pixabay.com

Одни спрашивают "Может ли применить Путин ядерное оружие?". Другие утверждают "Путин точно применит ядерное оружие против Украины!". Имею и для тех, и для других пару слов.

Применение такого оружия - крайний шаг. Который может произойти только в исключительных условиях. Кроме того, даже в таких исключительно персоналистских режимах как в России механизм применения тактического ядерного оружия очень тяжелый. Но риск есть и мы не знаем, что будет делать Путин, если очевидно и катастрофически будет проигрывать.

Как обезопасить Украину и мир от этого риска?

Может ли это сделать Украина? Нет, не может. Только если капитулирует и примет все условия России. Потому что у нас нет оружия для адекватного ответа на ядерное.

Кто может это сделать? США. Через дипломатические каналы Россия должна была получить сигнал, что в случае применения ядерного оружия против неядерной страны она получит военный ответ от ядерных стран.

Зачем это делать американцам? Применение Россией ядерного оружия без военных последствий - это действительно конец американского господства. Но это не начало господства России или Китая, это начало хаоса.

Почему Россия вынуждена будет послушать?

  • Путин, хоть и делает ошибки в войне с Украиной из-за нехватки достоверной информации и собственных комплексов, войны с НАТО всегда боялся. Потому что знает, что полномасштабную войну с Соединенными Штатами он проиграет. И в случае "ядерной войны" никакого уничтожения мира не будет. Россию разгромят за часы, добьют за дни. И хотя западные страны тоже будут иметь много жертв, Россия обречена.
  • У России все еще есть возможность договориться и пойти путем переговоров. И пока война продолжается в рамках традиционных средств-он будет оставаться. Как минимум краткосрочно Россия может попробовать "пропетлять".

Сделают ли это американцы?

За тем, что я могу наблюдать из разных источников и из общения с нашими друзьями, работа активно проводилась и ведется.

Поэтому можем иметь осторожный оптимизм по этому вопросу. Оставлять тирана без наказания никто не собирается.

Оружие нам дают все еще медленно и все еще не все, что нам надо. Но и здесь есть улучшения.

Читайте такжеЯдерный удар по Украине станет окончательным поражением ПутинаСигналы о рисках применения ядерного оружия они получают. Над санкциями работа ведется и нашей дипломатией, и нашими друзьями в Европе и Америке.

Спешить и загонять режим в угол любой ценой тоже никто не будет. Никто не хочет сотен тысяч жертв у себя.

Но сейчас наши партнеры все же делают правильные выводы. Многие признают свою ответственность за то, что Россия имеет возможность делать то, что делает. И старых ошибок не повторить.

Нам главное устоять сейчас. Не недооценивать и не переоценивать врага. Увеличивать круг друзей. Не бояться фантомных угроз. Бить их. Вынудить Россию к более выгодным переговорам. И со временем наблюдать как Россия будет пылать изнутри.

Победим.

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война в Украине ядерное оружие Владимир Путин
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