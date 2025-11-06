Укр
Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакль

Алексей Копытько
6 ноября 2025, 19:10
Российский вождь провёл оперативное совещания с членами Совета безопасности РФ.
Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакль
Путин и Трамп

Ядерная Санта-Барбара.

США испытали носитель ядерного оружия – МБР Minuteman III. Ракета взлетела с базы ВВС "Вандерберг" в Калифорнии и поразила цель на полигоне в районе одного из атоллов на Маршалловых островах (6,7 тыс. км).

Пуск был плановым и не относился к недавнему заявлению Трампа о необходимости ядерных испытаний. Россия об учениях была предупреждена заранее в установленном порядке.

Однако, запуск ракеты фактически нивелировал все недавние ходы Кремля по эскалации (ядерная триада). Виртуальные испытания "Буревестника" и "Посейдона" никого не впечатлили.

Поэтому Путин с приспешниками разыграли целый спектакль.

Российский вождь провёл оперативное совещания с членами Совета безопасности РФ. Такие заседания проходят раз в неделю по пятницам. Предыдущее было о развитии ВПК. До этого – о борьбе с терроризмом. До этого – о разработке минеральных ресурсов на морском дне и т.д.

Сегодняшнее заседание (сдвинули на пару дней раньше) изначально было посвящено безопасности на транспорте.

Внезапно Путин спросил, а не провести ли нам ядерные испытания? Действительно, а почему бы и нет?

Не менее внезапно министр обороны Андрей Белоусов оказался готов развёрнуто ответить на все вопросы, прочитав целый доклад.

Затем, как это принято на российском олимпе, по кругу высказались присутствующие, внезапно поддержав инициативу вождя.

Специально обученный глава ФСБ Бортников в рамках заготовки сказал, что тема серьёзная, надо провести оценку. Ввиду чего попросил у Путина время на подготовку доклада. Путин милостиво согласился.

Специально обученный Песков начал комментировать, что решение об испытаниях не принято, сначала доклад, потом будет видно.

Из-за этой вакханалии в лентах новостей ракетные испытания США – это одна крохотная новость. А цитаты о потенциальных ядерных испытаниях России – полтора десятка новостей. Кремль выглядит очень грозно и приглашает США начать торговлю о (не)проведении взрывов.

Естественно, ни к каким ядерным испытаниям Москва не готова, потребуются значительные усилия, чтобы подготовиться.

Практически гарантированно никаких испытаний не будет. Ибо игры с ядерным арсеналом требуют колоссальных затрат. Бортников подготовит исчерпывающий доклад, на основе которого Путин решит ничего не проводить. Ибо и так всё ясно!

Но ближайшее время пройдёт под знаком ядерной риторики. По российским и европейским эфирам забегают профессионально встревоженные люди с рассказами о перспективах выживания в ядерную зиму.

К этому надо относиться спокойно.

Не исключено, что при определённых условиях ядерная истерия окажется даже полезной. На её фоне и в целях "деэскалации" появится пространство для отказа РФ от некоторых переговорных позиций, в России этого никто не заметит и не осудит.

Все будут верить, что Путин одолел НАТО в ядерной войне согласно заветов Сунь-цзы – даже не вступив в бой!

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

