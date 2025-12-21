"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдаче

По поводу слухов, панических вбросов, нагнетания и такого прочего связанного с повреждением мостов в Одесской области.

Удар по мосту в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Традиционно, когда власть и ее наместники в регионах пройобуют какой-то вопрос связанный с безопасностью и обороной региона, появляется страх, который очень любят использовать россияне для раскачивания и без того разбитой менталки украинцев.

"Бессарабию сливают", "бессарабию готовят к сдаче", "договорняк", "приднепровье 2" и так далее. Люди, которые заслуженно не доверяют власти, начинают пугаться.

Из того что я наблюдаю довольно давно и в чем немножко в теме. Никаких десантов россияне высадить не смогут. Есть всего несколько мест на побережье которые пригодны для высадки с моря. И то ограниченным количеством войск.

Во первых они под контролем. В том числе под огневым. Не говоря о минировании побережья. Все же помнят подрывы в море в разных местах отдыхающих, которые лезли купаться в запрещенные места? Вот оно. В они почти везде запрещены. В те что разрешены, то сделают их такими за пару часов.

Во-вторых, любая российская лохань будет потоплена как только выйдет за точки А.

Что касается вертолетов и десанта с неба (из Крыма). Вот что что, а нашинкувать десантников в вертолете это сможет любая МВГ. А их на юге Одесской области очень много. Не считая береговую охрану, ВМС и пограничников. Это все реальный бред и паника.

И еще момент. Проблема именно в логистике. И проблема с товарами, нефтепродуктами и продуктами не столько для самой бессарабии, сколько для тех, куда оно потом едет. Границы с другими странами рядом.

Проблема именно в логистическом удобстве. В оторванности части области от центра. И в том, как люди воспринимают то, что об их безопасности не позаботилась власть. Но это уже другая история.

Никаких сдачи, оккупаций и договорняков не будет. Украина и так потеряла очень много. На переговорах идут баталии за остатки Донбасса. А тут с какой-то стати кто-то отдаст такой нужный регион.

Источник

О персоне: Роман Доник? Роман Доник (род. 2 сентября 1968 г., Харьков) - активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Роман Доник.

