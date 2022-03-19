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Набор банальностей Путина, или Почему российский народ безнадежен

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

19 марта 2022, 16:27

Банальность зла может победить только неимоверная личная боль. И России придется пройти через нее, чтобы очнуться.

Владимир Путин
Владимир Путин выступил перед россиянами в Лужниках / Reuters

Ханна Арендт ввела в философию новый термин – "банальность зла". Термин оказался настолько страшным, что Арендт долгое время травили даже в Израиле за ее книгу, где она впервые ввела в оборот этот термин. Но сейчас мы видим "банальность зла" в его обнаженном виде.

Москва. Стадион Лужники. По официальным российским данным, 250 тысяч человек собрались, чтобы отпраздновать годовщину аннексии Крыма. На самом деле – нет. Чтобы отпраздновать войну против Украины. И всего мира в целом. По другим данным – часть их этих 250 тысяч сгоняли, кого насильно, кого за лишний выходной. Но – не под страхом расстрела. Максимум – под страхом потери работы. Пришли. Якобы, кто-то уходил, уже отметившись у организаторов. Да-да, вот эта самая банальность зла начинается с таких моментов.

На входе в Лужники полиция "винтила" журналистов, которые могли бы как-то "не так" осветить это событие. Кругом – музыка. Музыка – чрезвычайно примитивная, как и слова. Цитата: "Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат". Стадион рукоплещет. Выступает один из главных "геббельсов" путинского рейха Маргарита Симоньян. Что же она говорит: "Россия-матушка, забери Донбасс домой, Россия-матушка, защити своих детей". Стадион рукоплещет. Хотя слова ее, по сути, лишены всякого смысла.

Выступает еще одна пропагандистка, Тина Канделаки:"Нас не стереть, как аккаунт в соцсетях, потому что мы нация, которую невозможно сломить. Россия не встанет на колени никогда!" Стадион рукоплещет. Хотя, Канделаки имеет в виду лишь ее отключение от Фейсбука и Ютуба. Стадион рукоплещет.

Это все лишь "разогрев". Затем появляется старый невзрачный полулысый небольшой человек с кагэстско-невзрачными чертами лица - Владимир Путин.

В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат, употребив при этом слово "воюют" (российские власти запрещают называть боевые действия в Украине "войной"). Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" внезапно прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и речи тех, кто выступал какое-то время назад.

Несколько минут не было известно, что случилось.

Читайте такжеСчастливая старость в бункере или виселица: что ждет ПутинаПримерно спустя 20 минут "Россия-24" начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось – выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сбой трансляции был вызван "техническим сбоем на сервере".

Посмотрите на все это отстраненно. Весь этот огромный эмоциональный подъем сотен тысяч людей… и выступление Путина, которое являлось набором пошлых банальностей. Геноцид, библейская цитата, Газманов… Как?! Как тысячи людей могли от всей этой чуши приходить в экстаз? Увы.

В этом и секрет банальности зла. Чем проще – тем эффективнее. Украина собиралась "отгеноцидить" Донбасс, напасть на РФ с применением несуществующего ядерного оружия и зараженных в американских лабораториях летучих мышей.. И тут же "комбат-батяня, батяня-комбат" … Народ ликует. Удивительно? Нет.

Немецкий народ. Народ философов и поэтов точно так же повелся на совершенно банальные речи Адольфа Гитлера. И да, был в восторге, пел песни, радостно отправлял своих сыновей на убой, совершал величайший для того времени геноцид… А потом не мог понять, как он повелся на все это? И был наказан. И страдает до сих пор.

Зло – банально. И от этого действенно. С учетом телевизионной пропаганды – в той же РФ оно практически всесильно. С учетом полицейско-фсбэшного режима – оно действительно всесильно. И дело не только в Путине. Дело в народе. Его не отрезвить, не переубедить. Он безнадежен. До тех пор, пока война не обрушится на личный дом каждого из них. Увы, банальность зла может победить только неимоверная личная боль. И России придется пройти через нее. Чтобы очнуться.

viber
война в Украине Владимир Путин
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