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На Западе уже забыли, как Путин выкатил им ультиматум

Виктор Андрусив
12 мая 2023, 08:32
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Целью Путина с самого начала войны, и он это постоянно подчеркивает, был не просто захват Украины, а просмотр "монополярного" мира на "мультиполярный".
На Западе уже забыли, как Путин выкатил им ультиматум
Путин ставил ультиматум не Украине, а Западу / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, заявил, что без западной помощи Украина максимум продержится пару дней, но не это главное, а то, что Украину поддерживают, потому что иначе ее захватят и она станет похожа на Беларусь. Это заявление является очередным свидетельством нашей большой коммуникационной неудачи, а именно донесения Западу, что Путин не воюет с Украиной, он воюет с Западом.

Раз в полгода я видимо должен напоминать базовые основы этой войны. В декабре 2021 года Путин направил письмо с ультиматумом в НАТО нарушить свой устав и отказать в потенциальном присоединении Украине, Грузии и других, а также убрать оружие и войска из стран, присоединившихся к блоку после 1997 года. Еще раз: Путин ничего не писал Украине, и ничего не требовал от Украины. И только после того как ему официально отказали в конце января - он решил прибегнуть к военным действиям.

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Целью Путина с самого начала войны, и он это постоянно подчеркивает, был не просто захват Украины, а пересмотр "монополярного" мира на "мультиполярный". Захват Украины должен был стать доказательством того, что Запад слаб и новые игроки как Россия и Китай ему равны. Поэтому, если бы ему удалось нас захватить - первым делом он выставил бы новый ультиматум, не выполнение которого уже бы несло военную угрозу странам Балтии, Польше и другим бывшим членам социалистического блока.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив-политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас-боец ВСУ, пишет Википедия.

Большая задача нашей коммуникации на международной арене должна быть именно противостояние тому, что это якобы война между Украиной и Россией. Этот убийственный нарратив может иметь своим следствием поддержку заморозки войны, если Запад начнет "уставать". Зато само убеждение, что это война с Западом - должно держать последний в тонусе помощи нам.

Источник

Владимир Путин Виктор Андрусив
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