На встрече с "военкорами" Путин кое-что забыл

Еще недавно Путин доказывал, что Украины никогда не было вообще, что это выдумка австрийского Генштаба.

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Путин во время встречи в военкорами / фото: скриншот из видео

На встрече с "военкорами" Путин не забыл процитировать своего учителя Собчака, говорившего, что если Украина хочет отделиться от России, то она должна уйти "с чем пришла".

Это известная шовинистическая позиция, которая по непонятным причинам объявляет российскими земли, на которых Московского государства отродясь не было и которые оказались в составе империи именно благодаря соглашению с Богданом Хмельницким. Да, собственно, и все остальные имперские успехи провинциального запыленного Московского царства, все его победы над Портой и Крымом - тоже результат этого соглашения и, конечно же, его игнорирования Романовыми. Но речь не об истории.

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Речь о суете. Еще недавно Путин доказывал, что Украины никогда не было вообще, что это выдумка австрийского Генштаба. И что вся территория этой страны - "исконная Россия". Ради обоснования этой галиматьи кремлевский пациент даже написал обширную статью, опубликованную на президентском сайте незадолго до вторжения. Но теперь Украина опять появилась - не просто на карте, а в голове Путина. В тех самых границах, в которой она существовала в этой самой голове в 2014 году, когда Путин произносил свою "крымскую речь" и тоже говорил о "большевистских подарках" Украине. Итак, в 2014 году Украина еще была, в 2022 году ее уже не было, а в 2023 году она опять появилась. Что же случилось?

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

А случилось именно то, что одутловатый путинский диверсант Костя Затулин считает поражением России - сохранение Украины на политической карте мира. Не стоит обманываться: "спецоперация" затевалась именно для того, чтобы соседняя страна исчезла. Возможно, не сразу, а в несколько этапов - вначале присоединение востока и юга, а потом объединение в "союзное государство" с остатками Украины и Беларусью. Но в результате вторжения Украина должна была перестать существовать.

Теперь уже не только Затулин, но и сам Путин начинает понимать, что уничтожить Украину ему не удастся. Но надеется, что ему удастся ее расчленить - чем бы маньяк ни тешился! И он привычно начинает рассказывать, в каких границах должно существовать соседнее государство и где находятся "исконные русские земли".

При всем безумии подобных высказываний нужно понимать, что это движение в правильном направлении. Вчера Путин считал, что Украина у него в кармане, и требовал "самоопределения народов". Сегодня он уже не сомневается ни в праве Украины на существование, ни в том, что она может "уходить" туда, куда ей вздумается - то есть в НАТО. Завтра, после очередного поражения, он согласится с тем, что Украина должна не просто существовать, но существовать в своих международно признанных границах и в этих же границах вступить в Североатлантический союз. Ну а "военкорам", если только их не пересажают как военных преступников, придется описывать в своих телеграм-каналах открытие базы НАТО в украинском Севастополе. В способность Путина объяснить им на очередной встрече, почему создание этой базы соответствует национальным интересам России, я верю. Как и в готовность военкоров в очередной раз отсидеть карантин и согласиться со всем, что им расскажут в Кремле. В конце концов, объявление поражений победами - это и есть Путин.

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