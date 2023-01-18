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На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

18 января 2023, 18:37
За девять лет войны РФ совершила в Украине столько убийств и разрушений, что даже меланхоличное и изрядно коррумпированное ООН не может от них отмахнуться.
ООН
В Кремле начинают готовиться к затяжной борьбе в ООН / УНИАН

Ракетчики воинской части № 56680 в оккупированном московитами городе Владимире обратились в местную военную прокуратуру, а та в Ленинский районный суд этого города с требованием запретить по всей РФ доступ к сайтам ООН и турецкого правительственного информагентства "Анадолу". Ленинский райсуд заявление принял и назначил на 27 января его рассмотрение, но отказался сообщить в чём суть иска даже ТАСС, поведавшей об этом.

Однако, то, о чём пока промолчали Ленинский райсуд Владимира и ТАСС, лежит на поверхности – это предстоящее исключение РФ из ООН, которое ей в конце декабря твёрдо обещал Дмитрий Кулеба. В Кремле могли бы проигнорировать это предупреждение главы МИД Украины, если бы не ряд неприятных для него фактов.

Один из них – анонсированное на 24 февраля представление Зеленским в ООН Формулы мира из десяти пунктов. Эмине Джеппар, крымская татарка и первый заместитель министра иностранных дел Украины, выступая 4 января в Совбезе ООН подтвердила это. Единственно логичный вывод, который из этого и всего контекста ситуации, могли сделать в Кремле – с 24 февраля будет запущена процедура исключения РФ из ООН. Вывод логичный, так как ООН не может бесконечно вести себя как тот полицейский из анекдота, который на жалобы, что человека терроризируют и угрожают убить, меланхолично отвечает: "Вот когда убьют, тогда и приходите, будем расследовать".

За девять лет войны РФ совершила в Украине столько убийств и разрушений, что даже меланхоличное и изрядно коррумпированное ООН не может от них отмахнуться. Скорбная дата – годовщина крупномасштабного вторжения войск РФ в Украину – это день, когда РФ не сможет наложить вето на начало процесса исключения её из ООН. Если сделает это, то лишь упростит и ускорит процесс.

В Кремле понимают это и начинают готовиться к затяжной борьбе в ООН. Начинают с запрещения российского (русского) языка в РФ. Если бы сайты ООН и "Анадолу" велись на любых языках, кроме него, то возмущённые ракетчики не подали бы жалобу в Ленинский райсуд. Но поскольку эти сайты ведутся и на российском языке и будут освещать процесс исключения РФ из ООН, то в Кремле готовятся запретить доступ к ним в РФ. Если с сайтом ООН всё очевидно – он будет первоисточником информации об изгнании РФ из ООН, то запрет сайта "Анадолу" на первый взгляд кажется излишним. Но только на первый взгляд.

Турция – один из "моторов" запуска процесса реформирования ООН, причём не только из-за ситуации с агрессией РФ против Украины. У Турции есть и свои причины. Поэтому РФ крайне сложно убедить её политиков, прежде всего, Эрдогана, отказать от этого. Москва пыталась всячески надавить и подкупить правительство Эрдогана и других политиков, особенно с оглядкой на предстоящие в этом году Турции выборы, но безуспешно. С этой целью в середине декабря, когда все переговоры Москвы с Анкарой зашли в тупик, туда была отправлена большая делегация из депутатов Госдума вместе с её начальником Володиным, знаменитым фразой "Парламент – это не место для дискуссий".

Турки устроили думцам в Анкаре по-восточному пышный приём и позволили пообщаться с лидерами всех своих партий. Миссия Володина добилась успеха – переговоры не просто вышли из тупика, а стали набирать обороты. Но ситуация резко изменилась 13 января этого года, когда выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и категорически заявил, что РФ нарушила и не выполнила все свои обещания, данные по гарантиям безопасности его стране со стороны режима Асада и связанных с ним курдских военных формирований. Чавушоглу произносил это на фоне массированного артобстрела, которому турецкая армия подвергла позиции войск Асада. Это должно было показать Москве, что Турции надоели ухищрения той и она настроена решительно.

На следующий день российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, в результате чего погибли 44 человека, 79 получили травмы и 20 человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Так Москва ракетным обстрелом Украины ещё больше осложнила себе ведение переговоров с Турцией. Условием возобновления их может стать выдача для суда Украине тех сорока четырёх гвардейцев из 52-го бомбардировочного авиаполка военно-космических сил РФ, которые нанесли удар по Днепру, включая командира Олега Тимошина. В Турции хорошо помнят, как Москва унижала её в 2015 г. за сбитый военный самолёт.

Намерение Кремля запретить читать "Анадолу" в РФ вызвано не только состоянием её отношений с Турцией и тем, что она один из лидеров движения за реформирование ООН. "Анадолу" – это старейшее турецкое информагентство, созданное в 1920 г. лично Мустафой Кемалем, и весьма популярное. В РФ его читаю многие тюркоязычные народы, находящиеся под игом Москвы. Так что, можно ожидать в скором времени, что кремлёвская пропаганда начнёт говорить о тюрко-нацистах или тюрко-бандеровцах. Ленинский райсуд Владимира известен тем, что уже несколько раз выполнял подобные заказы Кремля по запрету в РФ доступа к разным интернет-изданиям. Теперь ему выпала честь запретить ООН и Турцию. Можно не сомневаться, что Ленинский райсуд не подкачает. Но так как в Кремле пока не знают, как будет происходить исключение РФ из ООН, то не спешат давать отмашку суду на публикацию решения, присланного ему из Москвы.

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