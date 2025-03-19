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На кого похож Дональд Трамп?

Александр Кочетков
19 марта 2025, 06:10
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С Трампом все очень похоже. Он не имеет собственных идей, а опирается на сторонние идеологические разработки.
На кого похож Дональд Трамп?
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Аналогии в политике имеют значение. Недаром сейчас, во время войны, столько людей днем с фонарем ищут и не находят В. Черчилля.

Я задумался, а кого из известных украинцам политиков напоминает Д. Трамп? Вывод оказался довольно неожиданным - М. Саакашвили. Подчеркиваю, речь не о схожести личностей, а о функционале.

Как известно, Саакашвили выполнял функцию флага и бульдозера. То есть, он брал на вооружение близкие и понятные ему идеи, потом очень активно убеждал общество, что они необходимы Грузии, а потом фактически продавливал реализацию этих идей, не очень заботясь об их соответствии законам и мнениям всех остальных.

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Так сказать, идейным оплодотворителем Саакашвили на первом этапе был Б. Патаркацишвили, с которым Михеил потом разошелся и даже враждовал.

С Трампом все очень похоже. Он не имеет собственных идей, а опирается на сторонние идеологические разработки - вроде бы консервативные и антиглобалистские, а на самом деле неототалитарные. Так же Трамп безумно пропагандирует эти подходы в публичной сфере. И так же проталкивает их, несмотря на закон, поэтому имеет много судебных исков против его решений. Трамп тоже не принимает во внимание позиции тех, кто с ним не согласен. Потому что намерен сделать Америку вновь великой за счет тех стран, которые Трампу почему-то не нравятся.

Идеи до Трампа доносит в основном И. Маск (кстати, в Грузии Патаркацишвили тоже отвечал за реформу и сокращение лишнего государственного аппарата). Как показывает биография Маска, у него практически полностью отсутствует эмпатия. Люди для Маска - это лишь цифры, статистические показатели и источник доходов. Вот на очень понятный Трампу язык цифр и доходов Маск и переводит всю геополитику.

Именно поэтому глава Белого Дома готов отдать Украину Путину, потому что она Трампу мешает, но полезные ископаемые забрать себе. Аналогично 47-й президент рассматривает возвращение поставок российских энергоносителей в Европу, но при условии, что трубой будут управлять США, получая немаленькие деньги. И так далее.

Аналогии можно продолжать. Но сейчас важно, что Трамп готов сделать следующий шаг в его позорной игре - признать в мирных документах Крым российским.

Это действия против не Украины, это - против Европы. Потому что в таком случае ЕС попадает в очень неудобное положение. Промолчать, фактически согласившись, после того, как признание Крыма российским европейцы провозгласили красной линией - это продемонстрировать фатальную слабость перед Трампом и Путиным. А слабых - бьют, это закон подворотни. И россия обязательно полезет с агрессией на слабую Европу. Условием прекращения такой агрессии будет возвращение европейского бизнеса в рф, но на новых условиях, чтобы многократно компенсировать то, что недоимперия потеряла за время войны против Украины.

Если ЕС не согласится с признанием Крыма российским, тогда Европа становится главным препятствием к путинскому возрождению СССР, в частности, получению Крыма, на котором тот просто поведен. Соответственно, ядерный шантаж и нападение на Европу остаются приоритетными инструментами решения проблемы.

Надеюсь, европейские лидеры видят разворачивающийся сценарий. И будут действовать в направлении построения европейской системы безопасности включая Украину максимально решительно и - главное - быстро.

Между прочим, аналогии, с которых я начал этот пост, подсказывают и вероятное развитие событий. Блестящую политическую карьеру Саакашвили остановил путин, напав на Грузию в 2008 году. Так же путин своим коварством, кровавостью и стремлением к гегемонии способен разрушить и планы Трампа. Ну а Маск, выполнив свою роль на начальном этапе, станет лишним, и Трамп от него избавится.

Время становится решающим фактором геополитического расклада. Остается очень короткий промежуток, когда Украина потенциально способна вернуть себе субъектность и стать игроком, а не фигурой, которой играют, как сейчас. Что произойдет, если мы этого сделать не сможем, опять же подсказывают печальные аналогии из истории Украины.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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