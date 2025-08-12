Мюнхенская ловушка на Аляске

Именно на это рассчитывают Путин и, вероятно, Трамп.

CNN сообщает, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и Путина 15 августа. Однако чиновник Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина.

Так это же в чистом виде, под копирку, повторение сценария Мюнхенского сговора. Тогда чехословацкая делегация тоже была вызвана в Мюнхен, но к переговорам "великих держав" не допущена. Только после того, как в час ночи 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение, в зал позвали чехословацкую делегацию. Ознакомившись с основными его пунктами, представители Чехословакии выразили протест. Но, в конечном счёте, под давлением руководства Великобритании и Франции подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судет.

Именно на это рассчитывают Путин и, вероятно, Трамп. Судя по многочисленным утечкам в СМИ, они хотят договориться о передаче неоккупированной части Донбасса России в обмен на остановку боевых действий, которая, добавлю от себя, может быть при Путине только кратковременной. А дальше банда Трампа постарается хамским давлением заставить Зеленского признать это решение.

Путин надеется таким образом получить дипломатическим путём то, что не смог захватить на войне. В этом — единственная цель его участия в переговорах.

Но это только первая часть его плана. Гитлер захватил ослабленную судетским позором Чехию через полгода после Мюнхенского сговора и сдачи Судет. Примерно на это же рассчитывает Путин.

Украина на такую позорную сдачу своей территории и людей, важнейшего укреплённого района, конечно, не согласится, но провокация против Зеленского на Аляске вполне вероятна.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

