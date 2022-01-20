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"Мыльный пузырь" Порошенко

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

20 января 2022, 06:08

Порошенко и его соратники пытались мобилизовать украинское общество вокруг тезиса о расправе над ним, но ее не случилось.

С самого начала было понятно, что в СИЗО Порошенко не отправят
Не понятно, зачем Порошенко было бежать из Украины в декабре, рассказывать из-за границы о подготовке расправы над ним, а потом получить такую мягкую меру пресечения / УНИАН

Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в государственной измене и содействии террористическим организациям.

Шумиху по поводу того, что для Порошенко избрание меры пресечения будет иметь страшные последствия, разгоняли преимущественно его сторонники. На самом же деле никаких доказательств того, что пятому президенту Украины грозит очень жесткая мера пресечения, не было. А, следовательно, политизация этого процесса Порошенко и его сторонниками оказалась "мыльным пузырем".

К тому же, не понятно, зачем было Порошенко бежать из Украины в декабре, просиживать за рубежом все новогодние и рождественские праздники, рассказывать оттуда, что над ним готовят расправу, а затем приехать на родину и получить такую мягкую меру пресечения.

Изначально прогнозировалось, что в качестве меры пресечения может быть избран максимум домашний арест или залог. Сразу было очевидно, что в СИЗО Порошенко никто не отправит. К тому же, для этого не было никаких правовых оснований.

Следовательно, все это накручивание общества Петром Порошенко оказалось абсолютно бесполезным.

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Кроме того, сейчас речь идет лишь о мере пресечения, не более. Дело еще никто даже не начинали рассматривать по существу. Поэтому не надо отождествлять меру пресечения и приговор.

Мера пресечения избирается лишь для того, чтобы подозреваемый не покинул страну, не сбежал и не оказал сопротивление следствию. А рассмотрение дела еще впереди.

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Личные обязательства – это тоже мера пресечения, которая предусматривает определенные ограничения: подозреваемый должен подавать некоторые документы, являться по первому вызову в суд и тому подобное. То есть это такая же мера пресечения, как и другие, просто она не предусматривает содержания подозреваемого под стражей.

Порошенко и его соратники пытались мобилизовать общество вокруг тезиса о расправе, но расправы не произошло. И теперь, когда начинается рассмотрение дела, для Порошенко стартует не слишком приятный процесс, потому что он постоянно будет упоминаться вместе с Медведчуком, террористами, боевиками и Россией.

Петр Олещук политолог, руководитель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда

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Петр Порошенко государственная измена Петр Олещук суд
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