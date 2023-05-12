Мы верим в исторический шанс, а они видят 12 миллионов перемещенных граждан, разрушенную экономику, неэффективное, коррумпированное государство.

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Мы ведем три страшные войны, говорит Арестович / фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Моральный фактор на войне значим по отношению ко всем остальным как три к одному.

Существует разительная разница в нашем самовосприятии и восприятии нас западными экспертами и политиками.

Они скептики.

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Они не видят нас самостоятельными.

Самостоятельность тесно связана с моральным фактором.

Нет самостоятельности - не хватит морально-волевых качеств, необходимых для победы.

Мы сами про себя знаем, что на поле боя мы нарванные и навешаем, кому угодно.

А они видят - что мы несостоятельны экономически.

Мы верим в украинское солнце, которое, наконец, взошло, а они видят, что мы на 100 % зависим от их поставок и финансирования.

Мы верим в исторический шанс, а они видят 12 миллионов перемещенных граждан, разрушенную экономику, неэффективное, коррумпированное государство, отсутствие внятного стратегического планирования и реалистичной оценки факторов.

Но настоящая проблема не в их скепсисе.

Настоящая проблема - в том, что мы сами сомневаемся.

Самый главный наш страх - что снова не получится.

Не смотря на все жертвы и весь героизм.

Что в войне победим, а мир - проиграем.

Центральный вопрос:

- почему нация, настолько затята на поле боя, не может (раз за разом) реформировать государство и экономику?..

Мы ведем три страшные войны:

- на поле боя,

- против собственной наивности (отсутствие опыта самостоятельной государственности),

- против собственных слабостей и недостатков (коррупция и безверие).

На первой войне мы красавчики.

На двух остальных - лузеры.

Медленно, очень медленно Украина вылазит из патернализма - веры в то, что КТО-ТО решит за нас проблему нашего неверия и наших слабостей.

Новость заключается в том, что нет никакого КТО-ТО.

Все решения Запад примет в зависимости от того, каких результатов мы сможем достичь во второй и третьей войне, войне против собственной стратегической несостоятельности.

Мы сосредоточены на выходе к границам 91-го года.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Как измерить степень достижений в готовности приобрести реальный суверенитет (идейный, силовой, экономический)?

Степень готовности победить свои слабости, дезорганизацию, неверия?..

Никаких взрослых нет.

Мы - взрослые.

Никто за нас ничего не сделает, не даст, не отпланомаршаллит, если мы сами не вытянем себя из болота безверия.

Вся наша сила и все наши шансы - в нас самих.

Вся ответственность - на нас.

И мы знаем, что делать - то, что у нас получается лучше всего:

- самоорганизация,

- взаимная поддержка,

- креатив,

- активность.

Все хорошие люди должны быть знакомы друг с другом и все должны тащить за волосы друг друга - вверх, из болота.

Просто быть взрослыми - которым вместе выжить или погибнуть.

И так - победим.

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