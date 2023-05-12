Моральный фактор на войне значим по отношению ко всем остальным как три к одному.
Существует разительная разница в нашем самовосприятии и восприятии нас западными экспертами и политиками.
Они скептики.
Они не видят нас самостоятельными.
Самостоятельность тесно связана с моральным фактором.
Нет самостоятельности - не хватит морально-волевых качеств, необходимых для победы.
Мы сами про себя знаем, что на поле боя мы нарванные и навешаем, кому угодно.
А они видят - что мы несостоятельны экономически.
Мы верим в украинское солнце, которое, наконец, взошло, а они видят, что мы на 100 % зависим от их поставок и финансирования.
Мы верим в исторический шанс, а они видят 12 миллионов перемещенных граждан, разрушенную экономику, неэффективное, коррумпированное государство, отсутствие внятного стратегического планирования и реалистичной оценки факторов.
Но настоящая проблема не в их скепсисе.
Настоящая проблема - в том, что мы сами сомневаемся.
Самый главный наш страх - что снова не получится.
Не смотря на все жертвы и весь героизм.
Что в войне победим, а мир - проиграем.
Центральный вопрос:
- почему нация, настолько затята на поле боя, не может (раз за разом) реформировать государство и экономику?..
Мы ведем три страшные войны:
- на поле боя,
- против собственной наивности (отсутствие опыта самостоятельной государственности),
- против собственных слабостей и недостатков (коррупция и безверие).
На первой войне мы красавчики.
На двух остальных - лузеры.
Медленно, очень медленно Украина вылазит из патернализма - веры в то, что КТО-ТО решит за нас проблему нашего неверия и наших слабостей.
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Новость заключается в том, что нет никакого КТО-ТО.
Все решения Запад примет в зависимости от того, каких результатов мы сможем достичь во второй и третьей войне, войне против собственной стратегической несостоятельности.
Мы сосредоточены на выходе к границам 91-го года.
Кто такой Алексей Арестович
Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.
Как измерить степень достижений в готовности приобрести реальный суверенитет (идейный, силовой, экономический)?
Степень готовности победить свои слабости, дезорганизацию, неверия?..
Никаких взрослых нет.
Мы - взрослые.
Никто за нас ничего не сделает, не даст, не отпланомаршаллит, если мы сами не вытянем себя из болота безверия.
Вся наша сила и все наши шансы - в нас самих.
Вся ответственность - на нас.
И мы знаем, что делать - то, что у нас получается лучше всего:
- самоорганизация,
- взаимная поддержка,
- креатив,
- активность.
Все хорошие люди должны быть знакомы друг с другом и все должны тащить за волосы друг друга - вверх, из болота.
Просто быть взрослыми - которым вместе выжить или погибнуть.
И так - победим.