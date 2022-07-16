Мы сделаем их без ненависти

Когда следующий раз накроет ненависть, вспомните - кого вы кормите - червя или мотылька?..
Террор, который нам пытается устроить Кремль, состоит из нескольких компонентов.
Ракетный удар с множественными жертвами, убитые дети - это только первый этап.
Второй этап это:
- "посольство США призвало граждан эвакуироваться!!!!"
- "в Беларуси взлетел воздушный командный пункт А-50",
- "в Украине мобилизуют женщин!!!"
- "Путин задумал воссоздание СССР!!!",
- "в Украине разворовывается оружие!!!"
Третий этап:
- "Офис сдал Харьков!!!"
- "Барыги не платят военным зарплату!!!"
- "Ермак разминировал Чонгар!!!"
- "Голі/босі на позициях!!! Командование сбежало!!!!"
И, наконец, четвёртый этап, мой любимый:
- "Уничтожим все русское!!!"
- "Кастрируем всех пленных!!!"
- "Запретим всех Достоевских!!!"
- "Расстреляем всех Быковых!!!"
Парни и девчата - главная задача Кремля - наше расчеловечивание.
И мы весьма охотно расчеловечиваемся. А значит - в истинном смысле проигрываем Кремлю.
Расчеловечивание - это программа.
Она осуществляется:
- целенаправлено,
- последовательно,
- по единому замыслу.
То, что вы считаете вашими "естественными реакциями" - это инсталлированные реакции, специально организованные и запущенные по нужным коридорам.
В конце этих коридоров - мы, переделанные в путиноидов: издёрганные, ненавидящие, кидающиеся на все, что непохоже на нас, верящие любому бреду, в котором нажали три символические кнопки.
И пусть к этому моменту мы освободим Владивосток и установим наш флаг на развалинах Кремля, Путин все равно победит - ибо он умрет, но мы станем ним.
Единственная дорога для нас - оставаться светом и не пускать в себя тьму.
Мы европейская армия европейской страны.
Противник будет уничтожен последовательно, системно и планово, как и полагается, приличной армии старого, доброго Запада.
Но и во имя этого старого и доброго - вечного - мы должны остаться (а многим предстоит сделаться) приличными европейскими людьми:
- способными различать происходящее,
- не вестись на морковки ненависти, затягивающих наше сознание во тьму, с которой мы воюем,
- не позволять себе выслушивать и пользоваться ложными причинно-следственными связями, в которых Достоевский виновен в смерти детей в Виннице.
Как человек, который терпеть не может Достоевского, могу вам гарантировать - первое, что ждёт нас в Европе, когда мы, наконец, туда доберёмся - будет Достоевский, как автор номер один, издаваемый и исследуемый на Западе.
И именно потому, Запад есть Запад и нам туда так хочется, поскольку он хорошо умеет различать.
Именно это умение хочет нам отбить коллективный Путин.
Потому, что держать население в смраде и сумраке сознания, превращая его в зверей, возможно только в ситуации, когда они потеряло способность четко мыслить.
И в конце, разрешите процитировать вам проклятого империалиста Данте Алигьери:
- Несчастные,
Чьи смутные умы,
Уводят прочь попятными путями.
Вам невдомек - что только черви вы,
В которых тлеет мотылёк нетленный,
На Божий свет, взлетающий из тьмы.
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Когда следующий раз накроет ненависть, вспомните - кого вы кормите - червя или мотылька?..
Мы сделаем их без ненависти. Всех, до единого, до последнего виновного.
Из любви.