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Мы сделаем их без ненависти

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

16 июля 2022, 08:14

Когда следующий раз накроет ненависть, вспомните - кого вы кормите - червя или мотылька?..

Ракетный удар по Виннице
Ракетный удар по Виннице / ГСЧС Украины

Террор, который нам пытается устроить Кремль, состоит из нескольких компонентов.

Ракетный удар с множественными жертвами, убитые дети - это только первый этап.

Второй этап это:

- "посольство США призвало граждан эвакуироваться!!!!"

- "в Беларуси взлетел воздушный командный пункт А-50",

- "в Украине мобилизуют женщин!!!"

- "Путин задумал воссоздание СССР!!!",

- "в Украине разворовывается оружие!!!"

Третий этап:

- "Офис сдал Харьков!!!"

- "Барыги не платят военным зарплату!!!"

- "Ермак разминировал Чонгар!!!"

- "Голі/босі на позициях!!! Командование сбежало!!!!"

И, наконец, четвёртый этап, мой любимый:

- "Уничтожим все русское!!!"

- "Кастрируем всех пленных!!!"

- "Запретим всех Достоевских!!!"

- "Расстреляем всех Быковых!!!"

Парни и девчата - главная задача Кремля - наше расчеловечивание.

И мы весьма охотно расчеловечиваемся. А значит - в истинном смысле проигрываем Кремлю.

Расчеловечивание - это программа.

Она осуществляется:

- целенаправлено,

- последовательно,

- по единому замыслу.

То, что вы считаете вашими "естественными реакциями" - это инсталлированные реакции, специально организованные и запущенные по нужным коридорам.

В конце этих коридоров - мы, переделанные в путиноидов: издёрганные, ненавидящие, кидающиеся на все, что непохоже на нас, верящие любому бреду, в котором нажали три символические кнопки.

И пусть к этому моменту мы освободим Владивосток и установим наш флаг на развалинах Кремля, Путин все равно победит - ибо он умрет, но мы станем ним.

Единственная дорога для нас - оставаться светом и не пускать в себя тьму.

Мы европейская армия европейской страны.

Противник будет уничтожен последовательно, системно и планово, как и полагается, приличной армии старого, доброго Запада.

Но и во имя этого старого и доброго - вечного - мы должны остаться (а многим предстоит сделаться) приличными европейскими людьми:

- способными различать происходящее,

- не вестись на морковки ненависти, затягивающих наше сознание во тьму, с которой мы воюем,

- не позволять себе выслушивать и пользоваться ложными причинно-следственными связями, в которых Достоевский виновен в смерти детей в Виннице.

Как человек, который терпеть не может Достоевского, могу вам гарантировать - первое, что ждёт нас в Европе, когда мы, наконец, туда доберёмся - будет Достоевский, как автор номер один, издаваемый и исследуемый на Западе.

И именно потому, Запад есть Запад и нам туда так хочется, поскольку он хорошо умеет различать.

Именно это умение хочет нам отбить коллективный Путин.

Потому, что держать население в смраде и сумраке сознания, превращая его в зверей, возможно только в ситуации, когда они потеряло способность четко мыслить.

И в конце, разрешите процитировать вам проклятого империалиста Данте Алигьери:

- Несчастные,

Чьи смутные умы,

Уводят прочь попятными путями.

Вам невдомек - что только черви вы,

В которых тлеет мотылёк нетленный,

На Божий свет, взлетающий из тьмы.

————

Когда следующий раз накроет ненависть, вспомните - кого вы кормите - червя или мотылька?..

Мы сделаем их без ненависти. Всех, до единого, до последнего виновного.

Из любви.

Алексей Арестович
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