США не выгодно отключать Россию от системы SWIFT / Reuters

Только украинская власть может верить в то, что США отключат Россию от системы SWIFT.

Ведущие аналитики Запада и Азии скептически оценивают угрозы Соединенных Штатов отключить РФ от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) и тем более запретить американскому бизнесу использовать доллар для расчетов с российскими компаниями и предприятиями.

Почему?

Если коротко, то:

во-первых, больше всего от таких американских санкций выиграет Китай, т.к. тут же займет все освободившиеся ниши на российских рынках с осуществлением расчетов по заключенным сделкам исключительно в юанях;

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во-вторых, китайские компании и предприятия смогут покупать сырьё в России по ценам ниже их рыночной стоимости;

в-третьих, производители стран Евросоюза и США могут получить ценовой шок на рынках сырья, что очень быстро у них подтолкнёт вверх и так довольно высокую инфляцию;

в-четвертых, рост цен на сырьё для американских производителей заставит ФРС США еще более ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ключевую ставку, что в свою очередь столкнет в рецессию закредитованную американскую экономику.

Читайте такжеПочему Америка пугает Россию "адскими санкциями"В итоге с чистым выигрышем окажется Китай, а страны ЕС, США и РФ пусть и в разной степени, но неизбежно пострадают.

Западу это нужно?

Такое впечатление, что только украинская власть не знает главное правило международной политики: мы не нужны тем, кто сильнее нас; нам не нужны те, кого сильнее мы.