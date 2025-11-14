Мы не можем упасть в финальном раунде

На фоне скандала с пленками, мой друг спросил меня: за счет чего мы выстояли? И я ответил - народа.

За несколько месяцев до войны, я написал текст, где указал, что самая большая ошибка Путина в случае вторжения - это не понимание, что он будет иметь дело не с Зеленским, а с украинским народом. Так, и произошло.

Наш народ всегда сильнее наших лидеров. Когда мы едины - мы сильнее наших врагов. Но когда мы не едины - то нас разрывают на куски.

Сегодня мы снова должны собраться и сфокусироваться. Да, стресс от услышанного деморализует, но на кону наша жизнь. Пока все сми купаются в записях отвратительной коррупции - у нас провалился фронт в Запорожской области, ребята над усилиями пытаются расширить коридор возле Мирнограда и Покровского, и ценой жизни рубятся за каждый метр. Именно от этого зависит наше выживание и остановить орков наша задача номер 1.

Задача номер 2 это наказать подонков за коррупцию на войне. И это обязательно будет сделано. Давайте честно признаем, что уже сейчас этой гидре отсекли одну голову, и от этого уже должно стать легче. Этих голов еще много, но поверьте им некуда бежать, когда ими займутся после войны. Пленки есть, доказательства есть, спецслужбы есть.

Но сегодня надо сфокусироваться и решать проблемы по порядку важности. И в первую очередь на выживании, на фронте! Давайте соберемся силами и поддержим своих! Потому что свои именно там, а не на Банковой или Грушевского!

Я имею достаточно аргументов и доказательств, что эта зима является последним боем путина. Об этом я напишу позже. Все решится в ближайшие месяцы. Поэтому нельзя упасть в финальном раунде.

