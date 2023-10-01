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Мы наблюдаем начало вытеснения России с Кавказа

Владимир Огрызко
1 октября 2023, 09:31
Сейчас Россия потеряет и Армению, и Азербайджан. Это закономерный результат того, что происходило на протяжении 30 лет.
Пашинян, Путин
Россия потеряет и Армению, и Азербайджан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Конфликты на постсоветской территории – это конфликты, которые Москва, с её точки зрения, очень эффективно и разумно планировала и реализовывала. Эту тактику Россия отработала уже давно, начиная от Приднестровья и по всем горячим точкам на территории бывшей советской империи. Везде происходит одно и то же: Москва создаёт проблему, потом приходит туда своими войсками, говорит, что она миротворец и будет способствовать тому, чтобы все помирились. На самом деле Россия преследует одну-единственную цель – сделать так, чтобы управлять ситуацией в регионе, играя на противоречиях двух сторон.

История карабахской проблемы один в один ложится в эту схему. Цель России всегда заключалась в том, чтобы держать Армению и Азербайджан на привязи, на короткой верёвке, а шагами то в одну, то в другую сторону она старалась сохранять контроль над ситуацией.

В определённый момент (а он произошел не вчера и не позавчера) Армения и Азербайджан поняли, что Москва просто играет с ними в своих собственных интересах. И каждая из этих стран начала работать так, как считала нужным.

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Недавняя эскалация говорит о том, что Азербайджан, за которым стоит Турция, решил, что надо наконец ставить точку в этом вопросе. Ведь если исходить из международного права, всё понятно: Карабах – это территория Азербайджанской Республики, и он был захвачен Арменией.

Другой вопрос, что нужно думать об учёте интересов национальных меньшинств на территории каждой страны. Но это вовсе не значит, что можно делать то, что сделала Армения.

Поэтому объективно всё должно вернуться к своим истокам – к тому, что Карабах является территорией Азербайджана, на которой проживают армяне, права которых должны быть урегулированы в соответствии с многочисленными международными конвенциями.

Сейчас Россия потеряет и Армению, и Азербайджан. Это закономерный результат того, что происходило на протяжении 30 лет, наконец этому пришёл конец. То есть политика "разделяй и властвуй" имеет не только начало, но и конец. И сейчас мы наблюдаем её завершение.

В московских пабликах истерика – там кричат, что они были слепыми в своих оценках и не увидели, что Армения уже давно является прозападной страной, что она России не союзник, как и Азербайджан, поддерживаемый Турцией. И Турция не является союзником РФ. Одним словом, вой на болотах – в России понимают, что с кавказской земли их вышвырнут, и сделают это совершенно справедливо.

Таким образом, всё, что мы наблюдаем сегодня, является началом вытеснения России с Кавказа. А после определённых событий с Кадыровым, бандитом, который одновременно является руководителем Чечни, произойдут серьёзные изменения в том регионе. Поэтому россиянам следует паковать чемоданы и думать о том, чтобы как можно быстрее уехать с Кавказа, пока это реально сделать.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Владимир Огрызко, специально для Главреда

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