Украине нужны ракеты, которые будут долетать до Москвы / Фото УНИАН

После этой войны первое, что мы должны сделать - ракеты, которые будут долетать до Москвы.

Прям чтоб их было дофига. Даже очень дофига. Как масла.

Не в качестве экспериментального образца.

Не в качестве переделки старой советской ракеты.

Не в качестве "почти как американская".

А так, чтобы не стыдно было сравнивать с западными образцами. Реально сравнивать без ссылки "зато своя".

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Это работа на годы.

Но ее надо вывезти.

Потому что мы все знаем: пока существует Россия - она будет угрозой.

И только страх их остановит.

Настоящий страх.

Перед ракетами на их голову.

Это должно быть нашей национальной политической программой. Экономической программой. Исторической миссией.