Это должно быть нашей национальной политической программой. Экономической программой. Исторической миссией.
После этой войны первое, что мы должны сделать - ракеты, которые будут долетать до Москвы.
Прям чтоб их было дофига. Даже очень дофига. Как масла.
Не в качестве экспериментального образца.
Не в качестве переделки старой советской ракеты.
Не в качестве "почти как американская".
А так, чтобы не стыдно было сравнивать с западными образцами. Реально сравнивать без ссылки "зато своя".
Читайте такжеЛавров и его "ахинея" о географииДля этого надо инвестировать в науку. В инженерную школу. Поддерживать и стимулировать промышленность.
Это работа на годы.
Но ее надо вывезти.
Потому что мы все знаем: пока существует Россия - она будет угрозой.
И только страх их остановит.
Настоящий страх.
Перед ракетами на их голову.
Это должно быть нашей национальной политической программой. Экономической программой. Исторической миссией.