Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана

Талибы на днях могут захватить Кабул / Reuters

CNN и The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США утверждают, что Кабул может быть изолирован талибами в ближайшие 72 часа или в течение недели. Талибы уже запустили антикоррупционную программу без наблюдательных советов и конкурсов. Просто выволакивают чиновников, расстреливают или вешают.

Стоит учитывать, что Соединенные Штаты потратили $85 млрд на обучение сил безопасности Афганистана, что является самыми большими расходами в современной истории США.

Читайте такжеКабул на грани краха: Талибан стремительно захватывает АфганистанПока у нас радовались каждой паре снайперских винтовок и сходили с ума из-за ПТУР Джайвелин, правительство в Кабуле получило вертолёты Сикорского UH -60 "Чёрный Ястреб". Оказывается, что ни отсутствие демократии, ни угроза попадания оружия талибам не препятствие этому. Афганская армия также получила сотни бронетранспортёров, дроны, лёгкие вертолёты. Все это в огромном количестве уже досталось талибам. Они уже, кстати, начали применять и вертолёты.

В этой мрачной истории с Афганистаном есть ещё один очень важный момент, который очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО. С 2012 года. В 1996 году основные союзники США вне НАТО получили дополнительные военные и финансовые выгоды, когда в 22 параграф (внешнеэкономические связи) Кодекса США был добавлен раздел 2321k (также известный как раздел 517 закона США "Об иностранной помощи": его первая редакция вступила в силу ещё в 1961 году); помимо этого они были освобождены от ограничений, налагаемых "Актом об экспортном контроле над вооружениями" (англ. Arms Export Control Act).

Президент США теперь может назначить государство основным союзником в течение 30 дней после уведомления со стороны конгресса. Короче говоря, этого статуса Украина добивается с 2014 года, но до сих пор не получила. У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина не щадя живота своего. Однако трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример.